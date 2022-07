La chanson entraînante de Jaime Lorente pour El Cid de Prime Video

VIDÉO PRINCIPALE

Il n’y a pas que Denver dans Money Heist de Netflix ! L’artiste espagnol a une facette importante en tant que chanteur qu’il expose dans la série se déroulant au XIe siècle.

© Prime VidéoJaime Lorente a joué dans El Cid.

Les plateformes de streaming sont expertes pour propulser des acteurs pratiquement inconnus vers la gloire. Ce fut le cas pour Jaime Lorentel’artiste qui a joué Denver dans Le vol d’argent et, après son apparition dans Netflix, a acquis une popularité mondiale. De cette façon, quelques portes se sont ouvertes dans sa carrière : non seulement il a continué à se développer en tant qu’acteur, mais il s’est également lancé en tant que chanteur.

Les vols et les masques de Salvador Dalí sont restés dans la vie de Jaime Lorente. Et c’est que maintenant, il se concentre sur de nouveaux projets. À la télévision, il a participé à Éliteégalement de Netflix, et dans Christ et roi. Et quand il s’agit de films, il s’est démarqué dans des productions comme Tout le monde sait, Histoires romantiques (un peu) salauds, L’ombre de la loi, Qui emmènerais-tu sur une île déserte ? Oui couvre-lit.

Cependant, l’un des paris qui lui a permis de montrer une autre facette d’acteur était Cidla série disponible en Première vidéo qui compte déjà deux saisons. Le premier opus, sorti en 2020, compte cinq épisodes et se déroule au milieu du XIe siècle. L’histoire tourne autour de Ruy Díaz de Vivar, un jeune homme qui vient d’être nommé écuyer de l’infant Sancho, futur roi de León et de Castille.

En ce sens, son personnage s’efforce de se démarquer à la cour grâce à ses compétences à l’épée. Cependant, tout change lorsqu’il est impliqué dans un complot visant à renverser le roi, causant du sang, de la douleur et la mort. La fureur était telle qu’en 2021, cinq autres chapitres ont été publiés dans lesquels le protagoniste est fait chevalier et, bien qu’il soit sur le point de réaliser le rêve de son père, pour y parvenir, il doit sacrifier ce qu’il aime le plus.

La musique est l’une des clés Cid. Et c’est pourquoi Jaime Lorente, qui a également commencé comme chanteur et a déjà quelques chansons disponibles sur Spotify, ne voulait pas être en reste et a interprété une chanson entraînante. Votre titre est Romance et c’est une collaboration avec Natos et Waor, Outre la participation de DEVA. Si vous voulez voir bien plus que ce qu’il a montré en tant que Denver dans Le vol d’argentVous devriez certainement écouter ce morceau.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂