La chanson des tueurs qui a fait pleurer Billie Eilish | 45S

Après s’être présenté comme l’un des chefs du concert virtuel ALTer EGO 2021 d’iHeartRadio, Billie Eilish Et son frère Finneas dans des déclarations à People, ils ont parlé de l’influence que la musique de The Killers avait à ses débuts et de la façon dont « Monsieur. Brightside »fit« asseoir Billie dans la voiture et pleurer ».

Celui qui a osé répondre le premier était son frère Finneas, disant «The Killers est un groupe que nous considérons tous les deux comme l’un de nos favoris d’enfance… Surtout «Hot Fuss», puisque «Mr. Brightside « est une chanson très importante pour nous. »

Et c’est qu’en dépit d’être l’un des artistes pop les plus reconnus aujourd’hui, beaucoup oublient le jeune âge avec lequel Billie a su se démarquer dans la musique, reconnaissant l’influence de groupes pas si proches de son genre comme The Strokes, Green Day, My Chemical Romance et maintenant, Les tueurs.

«Il y avait des moments où je m’assoyais dans la voiture et pleurais en écoutant« M. Brightside », même si rien dans ma vie à cette époque n’était comme le suggérait la chanson. Sa musique vous fait vous sentir entendu, même si ce que vous entendez n’est pas exactement ce que vous ressentez, si ça a du sens. J’adore les tueurs »finit Eilish.

Qui ne s’est jamais senti comme Billie? que ce soit avec «M. Brightside »ou avec cette chanson coupable que vous avez écoutée seule parce qu’elle ne vous a pas fait paraître très punk, la vérité est que la musique transcende les genres et Billie, comme nous, n’a pas oublié ce qui est transmis. Ci-dessous, vous pouvez vous souvenir de votre chagrin au lycée en écoutant ce classique des années 2000.