La chanson de Justin Timberlake et Duran Duran sur Britney Spears – Pourquoi ils ont écrit « Falling Down »

La relation et la rupture de Justin Timberlake et Britney Spears à l’adolescence ont fait l’objet d’analyses croissantes ces derniers mois, car sa bataille en cours pour la conservation est restée au premier plan de l’attention du public.

Et beaucoup apprennent tout juste que tandis que Spears faisait face à l’une de ses années les plus traumatisantes dans la presse en 2007, Timberlake sondait les problèmes de santé mentale de son ex dans une chanson qu’il a co-écrite avec Duran Duran.

Le couple était l’un des couples de célébrités les plus aimés de la fin des années 90 et du début des années 2000, mais leur rupture très médiatisée a généré des réactions négatives attendues de Timberlake ces derniers mois.

Alors que Timberlake s’est peut-être finalement excusé et a adressé ses vœux à Spears, il y a encore ceux qui n’ont pas oublié la façon dont il a capitalisé sur la dramatisation de son passage en cure de désintoxication dans une chanson intitulée « Falling Down ».

Oui, en 2007, Justin Timberlake et Duran Duran ont co-écrit une chanson intitulée « Falling Down » basée sur Britney Spears.

Après la sortie de la chanson et du clip, des spéculations ont surgi selon lesquelles Spears était la muse du morceau.

Dans une interview avec People Magazine cette année-là, Duran Duran a confirmé qu’ils avaient basé la chanson, qu’ils ont co-écrit avec Timberlake, vaguement sur Spears. Timberlake a également produit la piste.

Les paroles de « Falling Down » sont basées, au moins en partie, sur la dépression nerveuse de Spears.

Comme le titre de la chanson l’indique, la chanson parle de la chute personnelle d’une femme et les paroles semblent trop familières si vous connaissez ce que Spears traversait au moment de sa sortie.

Spears était harcelé et raillé par des paparazzis et des journalistes envahissants, tout en étant aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Les paroles de la chanson se lisent comme un appel à l’aide au milieu d’une panne publique :

« Je tombe / Avec des gens debout / Mais avant de toucher le sol / Ai-je le temps / Pourrais-je trouver quelqu’un pour m’aider ? »

Le clip semble dépeindre le propre passage en cure de désintoxication de Spears.

Le clip présente des références pas si subtiles à Spears et à d’autres stars féminines en difficulté, dont Kate Moss, Lindsay Lohan et Amy Winehouse.

Un sosie de Spears portant des lunettes de soleil se présente dans un centre de désintoxication dans une limousine, accompagné d’agents de sécurité et d’un petit ami. On la voit s’en prendre aux médecins tandis que d’autres mannequins reçoivent ce qui semble être un traitement de santé mentale.

« Eh bien, dites-le de cette façon », a déclaré Nick Rhodes de Duran Duran en riant lorsqu’on lui a demandé si Kate Moss avait servi d’inspiration en octobre 2007, « elle n’apparaît pas dans la vidéo, mais elle et Lindsay (Lohan) et Britney et Amy ( Winehouse) nous ont tous inspirés. »

« Falling Down est un commentaire satirique, social et pop-culturel », a poursuivi Rhodes. « N’est-ce pas drôle que ces stars disparaissent soudainement dans une clinique et que vous n’entendez plus parler d’elles? »

Euh, pas vraiment…

La vidéo montre même que le personnage principal est forcé de prendre de la drogue, ce que Spears prétend maintenant lui être arrivé sous sa tutelle.

Le clin d’œil le plus évident à Spears est peut-être une photo de son sosie allongée dans une baignoire de l’établissement, une référence apparente au clip de Spears de 2003 pour « Everytime ».

Dans la vidéo de sa chanson, Spears se suicide en prenant un bain. On pense que la chanson elle-même parle de sa rupture avec Timberlake, ce qui rend sa moquerie d’autant plus douloureuse.

Duran Duran a confirmé que « Falling Down » concernait Spears dans plusieurs interviews.

« Je suppose que c’est vaguement basé sur elle, mais pas [only] sur une célébrité – juste la culture des célébrités en général », a déclaré le batteur Roger Taylor à propos de la chanson et de la vidéo en parlant avec People.

Il a ajouté que de nombreuses jeunes stars entrent en cure de désintoxication, la vidéo était donc censée représenter une version fantasmée de cette réalité.

Le chanteur Simon Le Bon a ajouté qu’il n’avait pas parlé à Timberlake de la vidéo après sa sortie, mais supposait qu’il serait content.

« Je ne lui ai pas parlé depuis que la vidéo a été rendue publique », a déclaré Le Bon, « Mais il aime ses jolies filles, alors il l’aimerait probablement. »

Il a également commenté les problèmes de santé mentale de Spears qui étaient en cours à l’époque.

« Je souhaite juste qu’elle puisse accepter de l’aide », a ajouté Le Bon. « Il semble que toutes les personnes qui se soucient d’elle, elle repousse. »

Timberlake avait déjà écrit de la musique sur Spears.

La référence musicale la plus célèbre de Timberlake à Spears reste « Cry Me A River », la chanson utilisée pour lancer sa carrière solo en 2002.

Dans les paroles et le clip, qui présente également un sosie de Spears, Timberlake laisse entendre qu’il sait que son ex-petite amie l’a trompé.

Des extraits d’interviews archivés de cette époque qui ont été montrés dans le documentaire « Framing Britney Spears » montrent également Timberlake insinuant qu’il a eu une relation sexuelle avec Spears, malgré ses affirmations selon lesquelles elle attendait le mariage.

Ces commentaires et allégations de tricherie ont conduit Spears à être critiqué sans relâche dans la presse.

La vidéo de « Falling Down » offre une vision quelque peu sympathique des problèmes rencontrés par de nombreuses stars féminines, bien que glamour et moqué.

De même, Timberlake n’a peut-être pas eu de contrôle créatif sur la vidéo car il n’y joue pas vraiment, bien qu’étant donné qu’il était le producteur de la chanson, cela peut être difficile à croire pour beaucoup.

Quoi qu’il en soit, étant donné que les références précédentes de Timberlake à Spears dans sa musique et ses interviews se sont ajoutées aux représentations médiatiques dommageables de la star en difficulté, il semble de mauvais goût que Timberlake et Duran Duran capitalisent à nouveau sur ses difficultés en faisant une vidéo encadrée autour de Lances.

Et peut-être digne d’excuses.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre elle sur Twitter pour plus.