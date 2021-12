La chanson « 1-800-273-8255 » du rappeur Logic a aidé à réduire les suicides

Synergia Reine-des-prés Bio SIPF – Flacon 100ml - Aide à réduire les gonflements localisés - Synergia

Aide à réduire les gonflements localisés (bras, cuisses). Lutte contres les excès d'eau. La reine-des-prés est un produit entièrement naturel certifié sans effet secondaire, qui a fait l'objet de plusieurs études cliniques. ️ SIPF est un brevet exclusif qui permet de conserver la reine-des-prés (vivant) et donc de garder la totalité ses principes actifs (sans chauffage, séchage...). La reine-des-prés est cultivée en Ardèche (France), et la solution est produite et mis en bouteille en France. La reine-des-prés : lutter contre la rétention d'eau ! Connue depuis des siècles, la reine-des-prés, anciennement appelée ulmaire, est une plante originaire d'Europe. Autrefois utilisée comme plante aromatique, elle était considérée par les druides comme une plante sacrée. Elle était placée traditionnellement dans le bouquet de la mariée pour porter chance au jeune couple. Ce n'est qu'au milieu du XIXe siècle que la reine-des-prés fut enfin reconnue pour ses propriétés médicinales grâce à l'abbé Obriat, qui l'utilisait pour traiter l'hydropisie. Par la suite, le Dr Tessier de l'Hôtel-Dieu de Lyon mis en avant ses propriétés diurétiques et son action drainante, aidant à réduire l'excès d'eau. La galénique SIPF Procédé de fabrication exclusif, les SIPF (Suspensions Intégrales de Plantes Fraîches) gardent intactes toutes les propriétés de la plante fraîche. La totalité (le totum) de cette plante fraîche est mise en suspension (c'est-à-dire dans un liquide qui le conserve) : sans extraction (solvants) ; sans filtration ; sans chauffage ni séchage ; sans dégradation enzymatique. La valériane est une plante fragile dont les principes actifs sont notamment les valépotriates connus pour leur efficacité sur l'endormissement. En bloquant immédiatement après la récolte le processus de dégradation, la forme SIPF conserve tout son potentiel d'action. Une reine-des-prés certifiée bio, cultivée en Ardèche (France) Notre procédé SIPF utilise les sommités fleuries de la plante fraîche de la reine-des-prés pour leur concentration optimale de flavonoïdes. L'une des actions principales de la reine-des-prés se fait sur la diurèse. Une étude du laboratoire VAILLANT-DEFRESNE sur le procédé SIPF de la reine-des-prés, compare le pouvoir diurétique des fleurs sèches et des fleurs fraîches. Les sommités fleuries sèches perdent 50 % de leur action diurétique par rapport aux sommités fleuries fraîches ! De plus, une méta-étude a démontré l'inexistence d'effets secondaires indésirables dans l'usage de la reine-des-prés.