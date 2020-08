La chance va aux enfants: une sœur gère la succession de Britney Spears

En cas de décès, Britney Spears ne veut rien laisser au hasard en ce qui concerne la sécurité financière de ses enfants. Sa sœur Jamie Lynn doit gérer un fonds spécialement créé. Mais même de son vivant, Britney ne contrôle pas elle-même ses finances.

Si Britney Spears meurt subitement, leurs enfants Sean et Jayden sont au moins financés. Tel que rapporté par les médias américains, la jeune sœur de Spears, Jamie Lynn, a été légalement nommée gestionnaire d’actifs en 2018.

Jamie Lynn Spears devrait veiller à ce que la fortune de sa sœur soit versée dans un fonds en cas de décès, dont les enfants devraient bénéficier. Le père de Britney Spears, Jamie, et l’avocat Andrew Wallet l’ont approuvé. Le portail américain “ET Online” et “The Blast” devraient désormais disposer des documents judiciaires appropriés. Le fonds aurait été créé dès 2004.

Il y a quelques jours, on a appris que le père de Britney reprenait la tutelle de sa fille au moins jusqu’au début de février 2021. Spears voulait intenter une action en justice contre lui. Après une crise émotionnelle, elle ne contrôle plus ses propres affaires depuis 2008. Wallet et son père ont d’abord assumé la tâche, mais ont abandonné la tutelle, qui a ensuite été reprise par Jodi Montgomery, un employé de longue date du chanteur, en 2019.