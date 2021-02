La chance de Stardew Valley, expliquée | Comment vérifier la chance

La chance dans Stardew Valley est un aspect moins connu et une caractéristique du jeu qui affecte le joueur de plusieurs manières, y compris le taux de chute des objets de butin et les chances de découvrir des échelles à l’intérieur des mines. Ainsi, ce sera une bonne idée de savoir comment vérifier la chance Stardew Valley.

Comment vérifier Stardew Valley Daily Luck et comment cela fonctionne.

Pour vérifier la chance à Stardew Valley, tout ce que vous avez à faire est de syntoniser tous les jours le diseur de bonne aventure; chaque jour via votre télé, elle vous donnera une fortune quotidienne qui vous indiquera le niveau de chance que vous aurez pour cette journée. Voici la liste ci-dessous de toutes les fortunes possibles qu’elle peut donner chaque jour.

Les esprits sont très mécontents aujourd’hui. Ils feront de leur mieux pour vous rendre la vie difficile: Lorsque vous voyez ce message, vous aurez le moins de chance possible dans le jeu.

Les esprits sont quelque peu agacés aujourd’hui ou légèrement perturbés. La chance ne sera pas de votre côté: Vous pouvez voir deux variantes de cette phrase; les deux donnent une mauvaise chance, l’un étant plus bas que l’autre.

C’est rare. Les esprits se sentent absolument neutres aujourd’hui: Cette fortune indique que votre journée n’aura aucune sorte de bonus de chance quotidien ou de pénalités.

Les esprits se sentent neutres aujourd’hui. Le jour est entre vos mains: Lorsque vous voyez cette fortune, cela signifie que vous aurez une chance légère ou une mauvaise chance.

Les esprits sont de bonne humeur aujourd’hui. Je pense que vous aurez un peu plus de chance: Ce message indique que vous aurez une chance légère à la plus élevée possible pour la journée.

Les esprits sont très heureux aujourd’hui! Ils feront de leur mieux pour donner de la chance à tout le monde: Cette fortune indique la chance quotidienne la plus élevée possible dans le jeu; si vous le voyez, attendez-vous à avoir une journée de pillage facile.

La chance quotidienne, en général, peut augmenter ou diminuer vos chances de faire ou d’obtenir un certain nombre de choses dans le jeu, il n’y a également aucun moyen de la changer. Tout ce que vous pouvez faire est d’utiliser le téléviseur de votre maison pour le vérifier. Cela dit, Consultez ci-dessous quelques exemples de ce que la chance quotidienne affecte.

Gem, taux de butin de pierres mystiques.

Quantité d’or perdue et objets perdus lors de l’évanouissement dans les mines ou la caverne du crâne.

Taux de chute du bois

Quantité de caisses qui apparaissent dans les mines

Taux de chute du charbon des roches

Chace pour découvrir le taux des échelles dans les Mines

Possibilité de trouver des coffres au trésor

Possibilité d’obtenir des récoltes supplémentaires lors de la récolte

Une plus grande chance de trouver des objets spéciaux

Jouer au casino

Qualité et nombre de minerai provenant du panning.

En plus de la chance quotidienne, le joueur peut également fabriquer un certain nombre d’objets qui peuvent lui donner des buffs de butin pour certains des mêmes effets, à l’exception des chances d’objet de coffre de pêche et des taux de chute d’autres objets comme une plume de canard et la patte de lapin.

