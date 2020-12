La championne olympique de boxe Claressa Shields passe au MMA et signe avec la PFL

La PFL a décroché un coup d’État. La ligue des tournois sécurise les services de Claressa Shields pendant plusieurs années. La double championne olympique et multiple championne du monde de boxe débutera dans le MMA à l’avenir et sera initialement employée en dehors du format du tournoi dans la PFL et fera probablement ses débuts l’année prochaine avant de vouloir participer au tournoi l’année suivante.

Claressa Shields joue avec le MMA depuis des années et en 2021, elle sera sérieuse. Tel que rapporté par MMAJunkie, la boxeuse professionnelle de 25 ans a signé un contrat avec la PFL et se prépare pour ses débuts alors qu’elle poursuit sa carrière de boxeuse. L’Américain de la célèbre ville de Flint, dans l’État américain du Michigan, a remporté deux championnats du monde en tant qu’amateur et le tournoi de boxe poids moyen aux Jeux olympiques d’été de Rio de Janeiro et de Londres. Avec une seule défaite en 78 combats amateurs, elle est passée aux pros.

Là, elle a pu s’appuyer sur ses succès et se couronner en 2017 avec un KO technique contre le Berliner Nikki Adler dans le quatrième combat contre le champion du monde de la WBC et de l’IBF dans la division des super-moyens. D’autres victoires et titres en poids moyen et super welter ont suivi. L’année dernière, elle a célébré son plus grand succès contre Christina Hammer et a uni les titres des poids moyens de la WBA, WBC, IBF et WBO. Maintenant, il va au MMA.

Claressa Shields suit les traces de Kayla Harrison. La championne olympique de judo a également fait ses premiers pas en MMA à la PFL et n’a été utilisée que dans des combats normaux avant de pouvoir remporter le tournoi à un million de dollars de la ligue l’année dernière. Cela devrait également être le plan de Shields.

