La championne de beach-volley April Ross rend hommage à sa défunte mère d’une manière spéciale pendant les matchs

La star américaine du beach-volley April Ross avait le souvenir de sa mère qui lui tenait à cœur alors qu’elle et sa coéquipière Alix Klineman remportaient l’or à Tokyo jeudi.

Ross portait un collier spécial qui appartenait à sa défunte mère pendant le match pour la médaille d’or, le serrant pour lui porter chance et parlant à sa mère alors qu’elle et Klineman dominaient l’équipe australienne de Mariafe Artacho del Solar et Taliqua Clancy, 21-15, 21- 16, pour boucler l’or en 43 minutes.

April Ross portait un collier offert par sa défunte mère alors qu’elle s’apprêtait à faire équipe avec Alix Klineman pour remporter l’or en volleyball de plage féminin à Tokyo. Sean M. Haffey / Getty Images

« Je porte ce collier, elle me l’a donné au lycée et elle est décédée quand j’étais à l’université », a déclaré Ross à Savannah Guthrie et Hoda Kotb AUJOURD’HUI vendredi.

« Je le porte pour tous les Jeux olympiques, uniquement pour des occasions spéciales », a-t-elle déclaré. « Je lui parle à l’avance, et quand je suis là-bas, je lui demande de m’aider à faire avancer les choses peut-être, et j’ai juste l’impression qu’elle nous surveille et nous aide à chaque étape. Je l’ai avec moi . »

Ross, 39 ans, était une étudiante de deuxième année de 19 ans à l’Université de Californie du Sud lorsque sa mère, Margie, est décédée après 10 ans de traitement pour un cancer du sein métastatique.

Sa mémoire est devenue une force motrice pour Ross, qui a complété sa série de médailles olympiques lorsqu’elle s’est associée à Klineman pour remporter la médaille d’or. Ross a remporté l’argent avec sa partenaire Jennifer Kessy aux Jeux olympiques de 2012, puis le bronze avec la légende du volleyball de plage Kerri Walsh Jennings en 2016 avant d’atteindre la plus haute marche du podium avec Klineman jeudi.

Le duo est le premier Américain à remporter l’or en volleyball de plage féminin depuis 2012. En raison des restrictions de COVID-19, ils n’avaient pas de responsables olympiques drapant les médailles d’or autour de leur cou lors de la cérémonie, ce qui signifiait qu’ils avaient un moment spécial où ils étaient capables de se remettre leurs médailles.

« Alix l’a dit le mieux – nous préférons les bijoux en or – donc nous sommes très satisfaits de l’or », a déclaré Ross.

Klineman, 31 ans, a terminé son propre parcours impressionnant étant donné qu’elle a joué au volleyball en salle toute sa carrière avant de passer au volleyball de plage il y a seulement quatre ans. Aujourd’hui, elle fait partie de la meilleure équipe du monde.

« C’est juste un conte de fées, et cela ressemble à un rêve dont je vais me réveiller demain, mais je suis ravi que ce ne soit pas le cas », a déclaré Klineman. « Ce fut un cours accéléré de (beach)volley. Je suis tellement chanceux d’avoir été jumelé avec April et d’avoir fait ce voyage avec elle. Et je suis tellement reconnaissant et fier et reconnaissant envers tous ceux qui nous ont aidés. «

Le tandem a également surmonté des conditions brutales pour remporter la victoire. La température a atteint 92 degrés sur le site de volleyball de plage de Shiokaze Park lors de la finale, les diffuseurs NBC notant qu’elle ressemblait à 129 degrés sur le sable. Ross a déclaré qu’ils portaient des gilets de glace pour se rafraîchir avant la compétition et que les officiels arrosaient régulièrement le sable pour qu’il ne fasse pas très chaud.

« C’était brutal, mais ça en valait vraiment la peine », a déclaré Klineman.

Connus sous le nom de « A Team » en raison de leurs initiales, ils ont même reçu un cri d’un membre original de la légendaire « A Team » de la série télévisée à succès des années 1980. M. T les regardait avidement sur leur chemin vers l’or.

« Hey Fool! Ne me dérange pas maintenant, je me prépare à regarder l’équipe A! » Monsieur T tweeté jeudi. « Non, pas la série télé… Grrr ! Je parle de @alixklineman et @AprilRossBeach viser l’or en volleyball de plage. Allez les États-Unis, allez! »

Il a ensuite poursuivi avec un tweeter les félicitant pour leur victoire, en écrivant « Vous avez apporté votre jeu ‘A’ à l’équipe A! USA All the Way, vous nous avez rendus fiers. »

« Tellement excité », a déclaré Ross. « M. T est légendaire et toutes ses chaînes en or étaient un bon présage qu’il nous regardait et gardait une trace. Nous avons l’impression qu’il a béni notre équipe. Il faisait (partie de) l’équipe A d’origine et maintenant nous pouvons être pleinement l’« équipe A ». »