La Chambre des représentants des États-Unis, le gouverneur du Kansas interdit TikTok au gouvernement. appareils, l’application risque d’être interdite à l’échelle nationale

TikTok a reçu un coup dur aux États-Unis, car la Chambre des représentants des États-Unis a ordonné au personnel de supprimer TikTok de tous les téléphones portables émis par la Chambre. De plus, le gouverneur du Kansas a également émis une interdiction similaire. D’autres États prévoient également de proposer une législation similaire, qui pourrait voir l’application interdite sur tous les appareils émis par le gouvernement.

Cela signifierait que tout le personnel, y compris le personnel personnel du représentant, et les représentants eux-mêmes ne seront pas autorisés à avoir TikTok sur leurs appareils de bureau. Dans le cas du Kansas, aucun employé du gouvernement à quelque niveau que ce soit ne sera autorisé à avoir l’application de médias sociaux sur ses applications de bureau.

TikTok est déjà interdit sur les appareils appartenant au gouvernement par les administrations locales de 19 États pour des raisons de sécurité.

Plusieurs gouvernements d’État envisagent en fait d’interdire l’application à tous les employés du gouvernement, même sur leurs appareils personnels.

La directive de la Chambre des représentants aurait été publiée par Catherine L Szpindor, la directrice administrative de la Chambre, et interdit à l’avenir le téléchargement de l’application de médias sociaux populaire sur les appareils émis par la Chambre. Le mémo indiquait que le personnel de House n’est PAS autorisé à télécharger l’application TikTok sur tous les appareils mobiles de House. Il a également ajouté: « Si vous avez l’application TikTok sur votre appareil mobile House, vous serez contacté pour le supprimer. »

Plus tôt ce mois-ci, Le sénateur républicain Marco Rubio et le membre du Congrès républicain Mike Gallagher ont présenté un projet de loi au Sénat et à la Chambre des représentants qui cherchait à interdire TikTok à l’échelle nationale en raison des inquiétudes croissantes selon lesquelles l’application était utilisée pour espionner les citoyens américains et que la Chine tentait d’influencer les élections américaines à l’aide de l’application. Juste cette semaine, TikTok aurait licencié quatre employés pour avoir espionné des journalistes aux États-Unis.

Affirmant que les données des utilisateurs américains ne sont pas conservées en Chine et qu’elles ne sont pas partagées avec le gouvernement chinois, TikTok a longtemps affirmé que la manière dont il gère les données des utilisateurs ne devrait pas être un motif d’inquiétude.

