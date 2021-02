La Chambre adopte un projet de loi de secours contre la pandémie de 1,9 milliard de dollars et l’envoie au Sénat

La Chambre a approuvé un projet de loi de secours contre la pandémie de 1,9 billion de dollars tôt samedi dans une victoire pour le président Joe Biden, alors même que les principaux démocrates essayaient d’assurer aux progressistes agités qu’ils relanceraient leur volonté déraillée d’augmenter le salaire minimum.

La vision du nouveau président de verser de l’argent aux particuliers, aux entreprises, aux États et aux villes battus par le COVID-19 a été adoptée par un vote proche de la ligne du parti 219-212. Cela envoie la mesure massive au Sénat, où les démocrates semblent déterminés à ressusciter leur pression sur le salaire minimum et des combats pourraient éclater au sujet des aides d’État et d’autres problèmes. Les démocrates ont déclaré que l’économie toujours chancelante et le demi-million de vies américaines perdues exigeaient une action rapide et décisive. Les législateurs du GOP, ont-ils déclaré, n’étaient pas en phase avec un public qui, selon les sondages, considère largement le projet de loi favorablement.

«Je suis un campeur heureux ce soir», a déclaré vendredi la représentante Maxine Waters, D-Californie. «C’est ce dont l’Amérique a besoin. Républicains, vous devriez en faire partie. Mais si vous ne l’êtes pas, nous partirons sans vous. » Les républicains ont déclaré que la facture était trop chère et ont déclaré que trop peu d’argent pour l’éducation serait dépensé rapidement pour rouvrir immédiatement les écoles. Ils ont dit qu’il était chargé de cadeaux pour les circonscriptions démocrates comme les syndicats et qu’il a acheminé de l’argent vers des États dirigés par les démocrates qui, selon eux, n’en avaient pas besoin parce que leurs budgets avaient rebondi.

«À mes collègues qui disent que ce projet de loi est audacieux, je dis qu’il est gonflé», a déclaré le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy, R-Calif. «À ceux qui disent que c’est urgent, je dis que c’est flou. À ceux qui disent que c’est populaire, je dis que c’est entièrement partisan. Ce fossé fait de la lutte une épreuve de force pour savoir quel parti les électeurs récompenseront pour avoir accumulé plus de dépenses fédérales pour lutter contre le coronavirus et relancer l’économie au sommet des 4000 milliards de dollars approuvés l’année dernière.

La bataille émerge également comme un premier test de la capacité de Biden à maintenir les fragiles majorités au Congrès de son parti – seulement 10 votes à la Chambre et un Sénat divisé à parts égales.

Dans le même temps, les démocrates essayaient de trouver comment apaiser les progressistes qui avaient perdu leur priorité absolue dans un revers déchirant du Sénat jeudi. La parlementaire non partisane de cette chambre, Elizabeth MacDonough, a déclaré que les règles du Sénat exigeaient qu’une augmentation du salaire minimum fédéral soit supprimée du projet de loi COVID-19, laissant la proposition sur le maintien de la vie. La mesure porterait progressivement ce minimum à 15 USD par heure d’ici 2025, doublant le plancher actuel de 7,25 USD en vigueur depuis 2009. Dans l’espoir de relancer l’effort sous une forme ou une autre, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., envisage d’ajouter une disposition. à la version sénatoriale du projet de loi de secours COVID-19 qui pénaliserait les grandes entreprises qui ne paient pas les travailleurs au moins 15 USD de l’heure, a déclaré un haut responsable démocrate qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de conversations internes.

Cela correspondait aux idées lancées jeudi soir par le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., Sponsor principal du plan de 15 USD, et le président du Comité sénatorial des finances, Ron Wyden, D-Ore., Pour augmenter les impôts des sociétés qui ne le font pas. t atteint certains objectifs de salaire minimum.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, a également offert des encouragements, qualifiant une augmentation du salaire minimum de «nécessité financière pour nos familles, un formidable stimulant pour notre économie et un impératif moral pour notre pays». Elle a déclaré que la Chambre approuverait «absolument» une version finale du projet de loi de secours en raison de ses avantages généralisés, même si elle manquait de l’objectif précieux des progressistes.

Alors que les dirigeants démocrates étaient impatients de signaler aux progressistes et aux électeurs libéraux de base qu’ils ne céderaient pas dans la lutte contre le salaire minimum, leur voie n’était pas claire en raison de l’opposition du GOP et des questions de savoir s’ils avaient suffisamment de soutien démocrate. Le président du comité des voies et moyens de la Chambre, Richard Neal, D-Mass., A évité une question sur l’imposition des entreprises qui n’augmentent pas les salaires, disant aux démocrates du Sénat: «J’hésite à dire quoi que ce soit jusqu’à ce qu’ils décident d’une stratégie. » Les progressistes exigeaient que le Sénat fasse quand même pression sur l’augmentation du salaire minimum, même si cela signifiait changer les règles de cette chambre et éliminer l’obstruction systématique, une tactique qui nécessite 60 voix pour qu’un projet de loi avance. «Nous allons devoir réformer l’obstruction systématique parce que nous devons être capables de livrer», a déclaré la représentante Pramila Jayapal, D-Wash., Un leader progressiste. La représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., un autre progressiste de haut niveau, a également déclaré que les règles du Sénat devaient être modifiées, déclarant aux journalistes que lorsque les démocrates rencontrent leurs électeurs, « nous ne pouvons pas leur dire que cela n’a pas été fait à cause d’un parlementaire non élu. » Les traditionalistes des deux partis – y compris Biden, qui a été sénateur pendant 36 ans – se sont opposés à l’élimination des filibusters parce qu’ils protègent les intérêts des partis lorsqu’ils sont dans la minorité du Sénat. Biden a déclaré il y a des semaines qu’il ne s’attendait pas à ce que l’augmentation du salaire minimum survive aux règles du Sénat.

Pelosi, lui aussi, a semblé hésiter à démanteler les procédures du Sénat, déclarant: «Nous chercherons une solution conforme aux règles du Sénat, et nous le ferons bientôt.» Le projet de loi COVID-19 de la Chambre comprend l’augmentation du salaire minimum, de sorte que la vraie bataille sur son sort aura lieu lorsque le Sénat débattra de sa version au cours des deux prochaines semaines.

(Cette histoire n’a pas été modifiée par le personnel de 45Secondes.fr et est générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)