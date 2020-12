La chaleur est ouverte à l’inclusion de Tyler Herro dans un accord pour acquérir James Harden: rapport

The Heat serait prêt à inclure Tyler Herro dans un accord pour acquérir James Harden.

Le garde de Miami Heat, Tyler Herro, pourrait être impliqué dans un accord potentiel pour la star des Houston Rockets, James Harden, selon Barry Jackson du Miami Herald. Kevin C. Cox / Le Heat et les Rockets seraient tous deux intéressés par un accord potentiel. Les rumeurs du départ de Harden de Houston ont circulé de plus en plus ces dernières semaines. Il a déjà été rapporté que Harden avait exprimé son intérêt pour un échange avec les Heat, les Brooklyn Nets ou les Philadelphia 76ers. Herro. repêché en 2019, a eu une saison recrue formidable pour le Heat avec une moyenne de 13,5 points, 4,1 rebonds, 2,2 passes décisives sur 42,8% du terrain. « Non, juste non », a déclaré Zach Lowe d’ESPN sur son podcast pour savoir si Herro est considéré comme non échangeable. «Si jamais cela devient une chose, les Heat ont une réunion pratique pour en discuter. Des joueurs comme James Harden ne deviennent jamais disponibles. » Il a ajouté: «Je pense que Tyler Herro en tant que pièce commerciale unique l’emporte sur tout ce que les Nets peuvent offrir. Maintenant, que cela l’emporte sur les Nets en lançant chaque choix et chaque échange et en faisant la même chose qu’ils ont fait pour les Celtics, sauf un meilleur joueur à son apogée, c’est à déterminer. Mais je pense que Tyler Herro est une pièce commerciale plus précieuse que Caris LeVert et tout ce que les Nets peuvent offrir. Il n’est pas plus précieux que Ben Simmons. Si et quand cette discussion a lieu, si jamais cela est une chose, je pense que les Heat sont désavantagés dans ce sens. [Via]