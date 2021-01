La chaîne de stockage du froid des vaccins n’atteint pas partout: une menace clé pour une vaccination équitable contre Covid-19

La conversation05 janv.2021 10:02:53 IST

Pour atténuer inégalités en matière de santé et promouvoir la justice sociale, les vaccins contre les coronavirus doivent atteindre les populations mal desservies et les communautés difficiles à atteindre. Il y a peu d’endroits aux États-Unis qui sont inaccessibles par la route, mais d’autres facteurs – de nombreux hôpitaux ruraux ne peut pas se permettre des congélateurs à très basse température ou peuvent ne pas avoir d’électricité fiable, par exemple – présentent des défis. Cependant, avec la volonté et les ressources du gouvernement, ces derniers pourraient être surmontés.

Ce n’est pas vrai pour une grande partie du reste du monde.

Un de nous, Tim Ford, est un chercheur en santé mondiale qui a fait beaucoup de travail international sur l’eau et la santé là où la chaîne d’approvisionnement du froid ne peut pas aller, plus récemment dans les zones rurales d’Haïti. L’autre, Charles Schweik, étudie comment la diffusion des innovations – tant numériques que physiques – peut résoudre des problèmes sociétaux urgents et des inégalités sociales.

Les vaccins Pfizer et Moderna sont un bon début qui doit être célébré, mais ils reposent sur une chaîne d’approvisionnement complexe de congélateurs et des méthodes d’expédition à température contrôlée appelées «chaîne du froid». Cette dépendance à la chaîne du froid soulève des problèmes d’équité et de justice sociale, car de nombreuses régions du monde ne peuvent en soutenir une. Les chercheurs travaillent d’arrache-pied sur des vaccins qui peuvent éviter le cauchemar logistique et économique de la livraison de la chaîne du froid.

Là où la chaîne du froid ne va pas

Dans les régions les plus pauvres, les régions les plus reculées du monde et dans les endroits où la température diurne moyenne est élevée et où l’électricité est indisponible ou irrégulière, il il n’y a pas de mécanismes pour maintenir les vaccins à basse température. Il se peut en fait qu’il n’y ait pas non plus de routes – et encore moins d’aéroports – dans nombre de ces endroits. Et même si les routes existent, elles peuvent être impraticables à certaines périodes de l’année ou inaccessibles pour des raisons politiques ou en raison de troubles civils.

Les vaccins Moderna et Pfizer doivent être conservé congelé et doit compter sur la chaîne du froid pour aller n’importe où. Seuls les grands pays riches ont ressources pour mettre en œuvre une chaîne du froid bien développée, et cela signifie que d’énormes régions du monde ne peuvent actuellement pas se faire vacciner contre le COVID-19.

Ceci est mauvais pour la santé publique et n’est pas équitable et juste.

Vaccins thermostables

Des vaccins arrivent qui ne nécessitent pas de stockage à très basse température. Certaines entreprises, notamment AstraZeneca et Johnson & Johnson, travaillent sur des vaccins qui n’ont besoin que de réfrigération par opposition à un stockage à des températures de congélation. Fin décembre, le vaccin AstraZeneca a été autorisé à être utilisé au Royaume-Uni. Les deux vaccins doivent être disponible sur le marché mondial dans les prochains mois et pourrait considérablement élargir la portée des vaccins.

Les deux sociétés travaillent également avec le Installation COVAX, qui se décrit comme «un mécanisme mondial de partage des risques pour l’achat groupé et la distribution équitable d’éventuels vaccins COVID-19». L’objectif est de mettre les vaccins à la disposition de tous les pays participant au programme COVAX, quel que soit leur niveau de revenu. À la mi-décembre, 92 pays à revenu faible et intermédiaire vous êtes inscrit.

La réfrigération est meilleure que la congélation, mais pour les endroits éloignés, la température ambiante est meilleure, et les chercheurs travaillent sur des vaccins COVID-19 thermostables qui n’auront pas besoin de réfrigération. Les techniques qui suppriment la nécessité d’une chaîne du froid pour les vaccins sont utilisées avec succès depuis de nombreuses décennies. Les vaccins lyophilisés en sont un exemple. La première vaccin thermostable a été développé pour la variole en 1955 et est crédité en partie de l’élimination ultime de la maladie.

Aujourd’hui, les chercheurs continuent de rechercher des moyens innovants pour stabiliser les vaccins viraux: séchage à l’air avec des films de sucre bon marché à lyophilisation avec différents agents stabilisants. Certains chercheurs travaillent également sur formulations liquides stables, en particulier les virus grippaux vivants atténués, qui évitent le processus coûteux de lyophilisation, ce qui n’est pas toujours facile à faire pour les pays à revenu faible ou intermédiaire. Toutes ces approches pourraient être applicables aux vaccins à virus vivants qui utiliser un virus atténué, juste comme le vaccin contre la grippe, ainsi que les deux vaccins contre les coronavirus en cours de développement par AstraZeneca et Johnson & Johnson.

De l’espoir pour les vaccins COVID-19?

Jusqu’à présent, il s’agit principalement de recherche fondamentale, mais des progrès dans ce domaine contribueraient grandement à répondre aux besoins mondiaux en matière de santé.

À ce jour, les efforts les plus prometteurs vers des vaccins COVID-19 à température stable proviennent de groupes en Chine et en France. Les scientifiques chinois ont développé une méthode pour envelopper un vaccin à ARNm dans des nanoparticules lipidiques qui le gardent frais à la température ambiante. Les chercheurs indiens utilisent un fragment de protéine modifié qui tolère les températures élevées. Plus récemment, une équipe britannique a commencé à collaborer sur un vaccin à dose solide stabilisé aux polymères, sans aiguille.

Compte tenu des limites de la chaîne du froid, il existe des obligations de santé publique, morales et éthiques qui nécessitent un investissement dans des vaccins pouvant être livrés en utilisant des approches sans chaîne du froid. Pour les gens dans de nombreux endroits, c’est la seule façon de se faire vacciner.

