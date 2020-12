La cérémonie en personne des Oscars 2021 en question après l’exclusion de la diffusion en direct avec zoom

Depuis que la pandémie est devenue un élément permanent pour 2020 en mars, l’industrie cinématographique en a fait les frais, avec la fermeture des cinémas, l’arrêt des productions, des milliards de dollars perdus et de nombreux autres obstacles. Alors que de nombreuses productions, qui avaient heureusement terminé le tournage juste avant que la pandémie ne frappe, ont opté pour une sortie numérique, l’avenir des grands événements, à savoir les Oscars, est à nouveau entouré de doutes alors que des rapports contradictoires remettent en question le format des Oscars 2021.

Alors que les 72e Primetime Emmy Awards allaient pour un format mixte d’hôtes en direct, de nominés virtuels et de retransmission en direct du tout, on s’attendait à ce que la 93e cérémonie des Oscars emprunte une voie similaire. Mais selon un rapport publié récemment par Variété, un représentant de l’Academy of Motion Picture Arts et de l’ABC a confirmé qu’il n’était pas prévu d’organiser des Oscars «virtuels» l’année prochaine.

« La télédiffusion en personne des Oscars aura lieu. »

Non seulement l’événement « en personne » s’en tient à sa date prévue, à savoir le 25 avril 2021, mais aussi selon la longue tradition des Oscars, la cérémonie de remise des prix se tiendra au Dolby Theatre de Los Angeles comme d’habitude. Mais s’il accueillera 3 400 personnes comme toujours, à la lumière de la pandémie, c’est encore une grande question. Le rapport aborde également cette question, affirmant que l’Académie est déjà en train d’évaluer la situation et « a récemment fait un tour d’horizon du Dolby pour voir toutes les options multiples ».

Mais contredisant les affirmations du rapport susmentionné, Hollywood Reporter n’a partagé aucune décision de ce type n’a été prise par l’Académie ou ABC. Le point de vente a rapporté que plusieurs «initiés bien informés» ont confirmé qu’étant donné la situation actuelle dans laquelle le comté de Los Angeles est bloqué dans un arrêt de trois semaines à la suite d’une augmentation du nombre de cas de COVID-19 et des impacts en constante évolution de la pandémie, des plans solides pour les Oscars 2021 ne peut pas être fait.

Comme il n’y a aucun signe certain que la pandémie sera sous contrôle d’ici avril de l’année prochaine, ni l’Académie ni l’ABC ne peuvent finaliser un événement en personne avec un rassemblement aussi grand que les Oscars l’attirent.

« En d’autres termes, tout se résumera à des considérations de santé et de sécurité, les plans restent donc très fluides, avec de nombreuses éventualités prévues. »

Plans confirmés pour Les Oscars dépendra en outre d’une liste de producteurs pour la télédiffusion, qui jouera un rôle majeur dans le choix du lieu et, plus important encore, si l’événement se déroulera virtuellement, en personne ou optera pour un format hybride comme les Emmys. Et comme le rapport affirme que l’Académie n’a pas encore commencé à travailler sur la sélection des producteurs pour le même produit, il semble hautement improbable qu’une décision de s’en tenir à un événement en direct ait déjà été prise.

Il est également possible que les Oscars soient à nouveau retardés. Plus tôt, en juillet de cette année, la cérémonie et la date limite d’éligibilité ont été reportées – la première a été reportée au 25 avril 2021. La seconde a obtenu une prolongation jusqu’au 28 février 2021, pour « fournir la flexibilité dont les cinéastes ont besoin pour terminer et sortir leurs films sans être pénalisés pour quelque chose hors du contrôle de quiconque », a déclaré l’Académie dans un communiqué. Cette nouvelle nous parvient via Hollywood Reporter.

Sujets: Oscars