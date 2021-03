La cérémonie des Oscars interdit les discours d’acceptation de Zoom, le gagnant doit être présent

La cérémonie des Oscars de cette année nécessite une présence en personne. Les nominés ne pourront pas participer via Zoom. L’événement annuel, qui se tient le 25 avril de cette année, aura lieu à la gare Union de Los Angeles. Seuls les nominés, leurs invités et les présentateurs seront autorisés dans le bâtiment, ainsi que l’équipe des coulisses. Des segments supplémentaires seront tournés au Dolby Theatre à Hollywood. L’Académie tente de trouver le meilleur moyen de faire avancer la diffusion de cette année de la manière la plus sûre possible depuis des mois.

La récente émission des Golden Globes a souffert de plusieurs difficultés techniques tout au long, y compris le discours d’acceptation de Daniel Kaluuya pour le meilleur second rôle joué alors que son Zoom était muet. Les nominés étaient autorisés à participer depuis leur domicile, mais l’Académie ne le permettra pas pour les Oscars. « Nous mettons tout en œuvre pour offrir une soirée sûre et agréable à vous tous en personne, ainsi qu’à tous les millions de cinéphiles du monde entier, et nous pensons que le virtuel diminuera ces efforts », une lettre de les producteurs de l’Académie aux nominés lit.

Le zoom a été un mode de vie pour beaucoup au cours de l’année écoulée, mais il n’a pas été perfectionné pour être utilisé dans les remises de prix, ce dont l’Académie est bien consciente. En plus de leur annonce en personne, les producteurs de l’émission veulent que tous les nominés sachent que Zoom ne fera pas du tout partie de la cérémonie. « Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas pu assister en raison de l’horaire ou du malaise persistant à propos du voyage, nous voulons que vous sachiez qu’il n’y aura pas d’option de zoom avant pour le spectacle », poursuit la lettre.

Bien que Zoom ait été le moyen le plus sûr pour les récompenses de se poursuivre pendant une pandémie, cela n’a pas toujours été la chose la plus divertissante pour les téléspectateurs à regarder de chez eux. La lettre de l’Académie se poursuit: « Nous allons tout mettre en œuvre pour offrir une soirée sûre et AGRÉABLE à vous tous en personne, ainsi qu’à tous les millions de cinéphiles du monde entier, et nous pensons que le virtuel diminuera ces efforts. . » Hollywood n’a pas encore réagi aux nouvelles règles de la cérémonie des Oscars, mais on peut imaginer que certains n’apprécieront pas de devoir se rendre à Los Angeles pour y participer.

Zoom a été imprévisible lors des diffusions en direct, qui a également servi de divertissement à lui seul. De nombreux téléspectateurs ont aimé regarder leurs célébrités préférées avoir du mal avec Zoom parce que c’est relatable. Cela étant dit, il semble que les Oscars veulent s’assurer que certains de ces problèmes techniques ne se produisent pas pendant leur diffusion. Il sera intéressant de voir qui se présente pour la plus grande soirée d’Hollywood et qui décide de rester à la maison et d’éviter tout cela. Yahoo a été l’un des premiers points de vente à rendre compte des Oscars nécessitant une participation en personne.

Sujets: Oscars