La cérémonie des Oscars 2021 se déroulera en personne: rapport

Alors que d’autres émissions de récompenses continuent d’être diffusées virtuellement, les producteurs des Oscars ont confirmé qu’ils réuniraient les riches et les célèbres.

Dans un monde où le zoom et les interactions virtuelles sont devenus la norme grâce au COVID-19, l’Académie des arts et des sciences du cinéma a annoncé que les Oscars 2021 se dérouleraient en personne. En tant que collectif mondial, nous avons vécu une année très différente que jamais auparavant alors que le monde a subi un verrouillage en raison de la pandémie, ce qui a obligé l’industrie du divertissement à s’adapter à son époque. Des remises de prix ont eu lieu pratiquement, car les contacts personnels ont été restreints en raison de la distanciation sociale, mais un rapport récent indique que l’Académie est déterminée à réunir les riches et les célèbres pour leur très convoitée cérémonie 2021. « La télédiffusion en personne des Oscars aura lieu », a déclaré un représentant de l’Académie et abc aurait partagé avec Variété. Pendant des mois, la production cinématographique et télévisuelle a été arrêtée, entraînant le chômage de dizaines de milliers de personnes. Ce n’est que récemment que l’industrie du divertissement a repris le flambeau des choses, et à cause de cela, l’Académie a repoussé ses dates d’éligibilité. Cela a également retardé la date de la cérémonie, et tout est prévu pour le 25 avril 2021. Les Oscars ont généralement lieu au Dolby Theatre à Hollywood, en Californie, mais on ne sait pas exactement comment les producteurs envisagent de placer logistiquement les participants dans le lieu d’une capacité de 3400 places. Un publiciste des récompenses aurait déclaré Variété, « L’Académie a récemment fait une présentation du Dolby pour voir toutes les multiples options. » [via]