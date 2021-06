La cérémonie de remise des prix E3 est annoncée pour le 15 juin, mais aucune révélation

Vous avez de la place dans votre calendrier virtuel pour un autre événement de jeu ce mois-ci? Nous l’espérons, car le E3 2021 Awards Show vient d’être annoncé pour le 15 juin 2021. Cet événement célébrera certains des meilleurs titres présentés au cours des trois jours précédents, mais il ne contiendra aucune annonce de jeu réelle. le compte Twitter officiel de l’E3 les révélations clarifiées seront partagées dans les émissions du 12 au 15 juin, mais pas lors de la cérémonie de remise des prix elle-même.

« Pour l’événement de cette année, nous collaborons avec les éditeurs de certains des plus grands médias de jeux vidéo au monde pour créer la cérémonie officielle de remise des prix E3 2021, récompensant les jeux les plus attendus de la série », a déclaré Stanley Pierre-Louis, président-directeur général de l’ESA. L’émission elle-même sera animée par Alex «Goldenboy» Mendez, Jacki Jing et Greg Miller de Kinda Funny.

Comme toujours, vous pourrez vous connecter à l’émission via vos plateformes en ligne préférées. Pour plus d’informations sur Tous les événements PS5, PS4, livestreams et conférences de presse à venir, dirigez-vous vers le lien. Allez-vous regarder? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.