La célèbre théorie de Stephen Hawking sur les trous noirs confirmée

L’un des théorèmes les plus célèbres de Stephen Hawking s’est avéré exact, en utilisant des ondulations dans espace-temps causée par la fusion de deux trous noirs .

Le théorème de la zone de trou noir, que Hawking a dérivé en 1971 de la théorie générale d’Einstein relativité , indique qu’il est impossible que la surface d’un trou noir diminue avec le temps. Cette règle intéresse les physiciens car elle est étroitement liée à une autre règle qui semble fixer le temps pour courir dans une direction particulière : la deuxième loi de la thermodynamique , qui précise que le entropie , ou le désordre, d’un système fermé doit toujours augmenter. Parce que l’entropie d’un trou noir est proportionnelle à sa surface, les deux doivent toujours augmenter.

Selon la nouvelle étude, la confirmation par les chercheurs de la loi de l’aire semble impliquer que les propriétés des trous noirs sont des indices importants des lois cachées qui régissent l’univers. Curieusement, la loi des aires semble contredire un autre des théorèmes éprouvés du célèbre physicien : que les trous noirs devraient s’évaporer sur une échelle de temps extrêmement longue, donc comprendre la source de la contradiction entre les deux théories pourrait révéler une nouvelle physique.

« La surface d’un trou noir ne peut pas être diminuée, ce qui est comme la deuxième loi de la thermodynamique. Il a également une conservation de la masse, car vous ne pouvez pas réduire sa masse, c’est donc analogue à la conservation de l’énergie », a déclaré l’auteur principal. Maximiliano Isi, astrophysicien au Massachusetts Institute of Technology, a déclaré à 45Secondes.fr. « Au début, les gens se disaient ‘Wow, c’est un parallèle sympa’, mais nous avons vite réalisé que c’était fondamental. Les trous noirs ont une entropie, et c’est proportionnel à leur superficie. Ce n’est pas seulement une drôle de coïncidence, c’est un fait profond sur le monde qu’ils révèlent. »

La surface d’un trou noir est définie par une limite sphérique connue sous le nom d’horizon des événements – au-delà de ce point, rien, pas même la lumière, ne peut échapper à sa puissante attraction gravitationnelle. Selon l’interprétation de Hawking de la relativité générale, comme la surface d’un trou noir augmente avec sa masse, et parce qu’aucun objet jeté à l’intérieur ne peut sortir, sa surface ne peut pas diminuer. Mais la surface d’un trou noir diminue également au fur et à mesure qu’il tourne. Les chercheurs se sont donc demandé s’il serait possible de jeter un objet à l’intérieur suffisamment fort pour faire tourner le trou noir suffisamment pour diminuer sa surface.

« Vous le ferez tourner davantage, mais pas assez pour contrebalancer la masse que vous venez d’ajouter », a déclaré Isi. « Quoi que vous fassiez, la masse et la rotation feront en sorte que vous vous retrouviez avec une plus grande surface. »

Pour tester cette théorie, les chercheurs ont analysé les ondes gravitationnelles, ou ondulations dans le tissu de l’espace-temps, créées il y a 1,3 milliard d’années par deux trous noirs géants alors qu’ils tournaient l’un vers l’autre à grande vitesse. Il s’agissait des premières ondes jamais détectées en 2015 par l’Observatoire des ondes gravitationnelles de l’interféromètre laser avancé (LIGO), un faisceau laser de 1 864 milles (3 000 kilomètres) capable de détecter les moindres distorsions dans l’espace-temps en modifiant sa trajectoire. longueur.

En divisant le signal en deux moitiés – avant et après la fusion des trous noirs – les chercheurs ont calculé la masse et la rotation des deux trous noirs d’origine et du nouveau combiné. Ces chiffres, à leur tour, leur ont permis de calculer la surface de chaque trou noir avant et après la collision.

« Alors qu’elles tournent de plus en plus vite, les ondes gravitationnelles augmentent de plus en plus en amplitude jusqu’à ce qu’elles finissent par se plonger l’une dans l’autre – créant cette grande explosion d’ondes », a déclaré Isi. « Ce qui vous reste est un nouveau trou noir qui est dans cet état excité, que vous pouvez ensuite étudier en analysant comment il vibre. C’est comme si vous pingiez une cloche, les hauteurs et les durées spécifiques avec lesquelles elle sonne vous indiqueront la structure de cette cloche, et aussi de quoi elle est faite. »

La surface du trou noir nouvellement créé était supérieure à celle des deux premiers combinés, confirmant la loi de surface de Hawking avec un niveau de confiance de plus de 95 %. Selon les chercheurs, leurs résultats sont à peu près conformes à ce qu’ils s’attendaient à trouver. La théorie de la relativité générale – d’où vient la loi des aires – fait un travail très efficace pour décrire les trous noirs et autres objets à grande échelle.

Le vrai mystère commence cependant lorsque nous essayons d’intégrer la relativité générale – les règles des grands objets – avec mécanique quantique — ceux des tout petits. Des événements étranges commencent à se produire, faisant des ravages dans toutes nos règles strictes et rapides et enfreignant complètement la loi de la région.

En effet, les trous noirs ne peuvent pas rétrécir selon la relativité générale, mais ils le peuvent selon la mécanique quantique. L’emblématique physicien britannique à l’origine de la loi sur la surface a également développé un concept connu sous le nom de rayonnement de Hawking – où un brouillard de particules est émis aux bords des trous noirs par le biais d’effets quantiques étranges. Ce phénomène conduit les trous noirs à rétrécir et, finalement, sur une période plusieurs fois plus longue que l’âge de l’univers, à s’évaporer. Cette évaporation peut se produire sur des échelles de temps suffisamment longues pour ne pas violer la loi des aires à court terme, mais c’est une petite consolation pour les physiciens.

« Statistiquement, sur une longue période de temps, la loi est violée », a déclaré Isi. « C’est comme de l’eau bouillante, vous obtenez de la vapeur qui s’évapore de votre casserole, mais si vous vous limitez à regarder l’eau qui disparaît à l’intérieur, vous pourriez être tenté de dire que l’entropie de la casserole diminue. Mais si vous prenez la vapeur aussi, votre entropie globale a augmenté. C’est la même chose avec les trous noirs et le rayonnement de Hawking.

Avec la loi de zone établie pour des périodes de temps courtes à moyennes, les prochaines étapes des chercheurs consisteront à analyser les données obtenues à partir de plus d’ondes gravitationnelles pour obtenir des informations plus approfondies qui pourraient être glanées à partir des trous noirs.

« Je suis obsédé par ces objets en raison de leur paradoxe. Ils sont extrêmement mystérieux et déroutants, mais en même temps, nous savons qu’ils sont les objets les plus simples qui existent », a déclaré Isi. « Cela, ainsi que le fait qu’ils se trouvent là où la gravité rencontre la mécanique quantique, en font des terrains de jeu parfaits pour notre compréhension de ce qu’est la réalité. »

Les chercheurs ont publié leurs résultats le 26 mai dans le Journal Physical Review Letters.

