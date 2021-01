La célébration du chapitre 1000 de One Piece arrive avec AR et sondages

La célébration du chapitre 1000 de One Piece nous apporte une macro-enquête avec des cadeaux dans le monde entier.

Atteindre mille chapitres dans un manga n’est pas facile. Et plus encore en ces temps, où la popularité de celui-ci, les personnages et les ventes au Japon rendent la concurrence très féroce. C’est pourquoi atteindre ce chiffre doit être célébré avec style. Bien qu’il soit vrai que puisque les Japonais sont si petits, peut-être que le niveau de «haut» est trop élevé pour eux. Plus que tout parce que le Célébration du chapitre 1000 de One Piece Il se compose d’une enquête mondiale et de quelques vidéos « mignonnes ».

Le chapitre 1000 susmentionné, qui bien qu’il soit disponible depuis une semaine est officiellement arrivé hier, commence le début de la fin supposée de l’arc Wano. Ou du moins tout indique cela, même si les spéculations d’un quatrième ou d’un cinquième acte sont encore dans nos têtes. Et avec Oda comme architecte, tout est possible. Dans cet esprit, le magazine a commencé un sondage sur qui est le personnage le plus charismatique de la série. Et cette fois, contrairement à ce qui se passe habituellement, c’est dans le monde entier.

En fait, pour que l’on comprenne un peu la répercussion de ce que ce manga a dans le monde, l’enquête a été annoncée dans le New York Times. Le journal américain a publié une page en couleur avec un art exclusif célébrant ce 1000e numéro du manga. Et attention, ce n’est pas la première fois que l’oeuvre d’Eiichiro Oda apparaît dans la publication américaine.

Nous pouvons voter dans le sondage à partir d’aujourd’hui jusqu’au 28 février prochain. Nous pouvons le faire sur le site officiel, qui nous donnera également des modèles de réalité augmentée à chaque vote (nous pouvons voter tous les jours). Qui sera le gagnant de ce sondage macro One Piece?

Vidéos commémoratives

En plus de ce petit cadeau participatif, les Japonais nous ont également laissé quelques vidéos commémorant la réalisation. Ceux-ci traversent les moments les plus épiques de la saga à travers le peuple (japonais) et ses monstres. Et, admettez-le, nous pouvons être très bizarres, mais les Japonais nous gagnent et avec enthousiasme. Et prenez garde que je le dis avec envie. J’aimerais que mon pouvoir aille crier que je serai le roi des pirates et que les gens me vito au lieu de me frapper …