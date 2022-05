La célébration du 1er mai d’Animal Crossing commence: c’est la solution parfaite pour Maze 2022

Une fois de plus, une année s’est écoulée et dans Animal Crossing : Nouveaux Horizons dit ça prochain grand événement à. Dans le Célébration de mai vous devez résoudre un labyrinthe et y arriver récompenses multiples. Nous allons vous montrer le solution parfaite pour le puzzle de cette année.

C’est ainsi que vous commencez la célébration de mai dans Animal Crossing: New Horizons

Combien de temps dure l’événement ? Dès que vous finissez le jeu 1er au 7 mai commence, vous recevrez un appel de Tom Nook. En cela, il vous fait remarquer que vous êtes au Célébration de mai peuvent participer. Aller à Aéroport et rejoignez la conversation Bodo le Dodo.

Si vous faites cela, alors il parle à nouveau d’un événement de célébration de mai et d’une île spéciale que vous unique peut visiter avec un billet qu’il a préparé. Votez pour ça Je veux voler éteint et puis Fêtons mai !. Remarquez que vous faites Le billet ne peut être utilisé qu’une seule fois et ce après invalide est . Ne terminez donc le jeu que lorsque vous êtes de retour sur votre île et que vous avez tout récupéré.

Vous pouvez commencer votre visite du 1er mai à Bodo. © 45secondes.fr

De plus, vous devez Laissez l’inventaire derrière vous. Parce qu’à la fête de mai, vous pouvez n’emportez pas vos propres objets avec vous. Tout ce que vous pouvez y trouver récompenses sera sur dans la boite aux lettres le lendemain trouver. Vous récupérerez vos anciens objets immédiatement après le voyage sur l’île.

Célébration de mai 2022 : C’est la solution parfaite pour les 9 coupons Sterni

Une fois arrivé sur l’île, vous verrez que vous êtes désormais à vous Allumez les cerveaux doit. Parce qu’il y a un labyrinthe devant toi que tu résoudre parfaitement doit, non seulement à la destination Olli la gueule de bois à venir, mais aussi à tous les 9 coupons Sterni. Vous pouvez les échanger sur votre île dans la boutique de Nook pour 3000 Sternis chacun. Donc, dans l’ensemble, l’événement vous apporte 27 000 sternes et un article spécial d’Olli – cette année il y en aura une autre valise.

Si vous rencontrez des problèmes, voici notre solution chemin parfait à travers le labyrinthe:

Commence à l’entrée du labyrinthe et équipe directement pelle dehors qui se trouve là. manger les fruitsqui se trouve devant vous et déraciner l’arbre. Suivez le chemin aussi longtemps que vous le pouvez jusqu’à ce que vous en rencontriez un Choix de trois trous vient. Sautez d’abord par-dessus le trou gauche et droit et collecter toutes les ressources un. Ensuite, prenez le chemin du milieu et récupérez-les Morschaxe sur. Avec cela, vous pouvez vient d’abattre un arbre – Choisis sagement. Alors choisissez celui-là arbre en haut à gauche dans le labyrinthe. Derrière cela se trouve une branche et deux fruitsque vous pouvez manger tout de suite. Partez ensuite de là et prenez le chemin à droite toutes les ressources en bois sur. À la fin, vous venez avant un rocherque vous avec votre détruire la pelle pouvez. Récupérez les Instructions de bricolage pour le Morschaxt et la hache sur. Si vous ne connaissez pas encore ces recettes, apprenez-les d’abord. Autrement déraciner l’arbre devant toile le chemin vers l’établi bloqué. Mais au lieu de les utiliser, vous devriez revenir aussi loin à revoir devant le trois trous des stands. Choisis ça cette fois trou à gauche derrière lequel se cache un fruit. Mangez-les et détruit le rocherderrière ça minerai de fer obtenir. Allez à nouveau jusqu’au bout retour à l’établi et ne crée que le Morschaxealors Hache. pirater maintenant tous les arbresqui sont encore dans le labyrinthe avec la hache normale, manger tous les fruits et mangez ceux-ci. Va à fin du labyrinthe et parlez à Olli pour être du bon côté. Puis faites demi-tour et enlever les buissons à gauche avec votre pelleenviron quatre coupons Sterni obtenir. Ensuite, déplacez-vous dans le sens antihoraire autour de l’île jusqu’à ce que vous atteigniez le coin inférieur gauche du labyrinthe vient. Détruisez les rochers là-bas avec les fruits restants et ramassez-les cinq derniers coupons Sterni un. Retournez voir Udo le Dodo et envolez-vous vers votre île. Vous avez parfaitement terminé l’événement de célébration de mai!

Tu connais le labyrinthe magnifique? Cela pourrait être parce que le Événement de célébration du 1er mai répété tous les deux ans. Alors cette année, c’est à peu près ça même labyrinthe avec le même récompense à partir de 2020. Mais si vous l’avez manqué alors, c’est maintenant timing parfaità elle rattraper. Au cas où vous voudriez savoir comment Événement 2021 expiréalors vous pouvez voir la meilleure solution ici :

Et si je fais une erreur ? Ne vous inquiétez pas, des erreurs peuvent arriver à n’importe qui. tant que tu 100 milles Nook avoir avec vous, vous pouvez Service de sauvetage de Resetti et appelle les autres taupes. Ceux-ci viennent alors et réinitialiser tout le labyrinthe. Donc, si vous faites une erreur, vous pouvez le faire de cette façon réessayer. Vous pouvez répéter le labyrinthe jusqu’à ce que vous quittiez l’île en avion ou que vous terminiez la partie.

Avez-vous avec vous? Olli à la fin parlé et tout Coupons Sterni collectésalors vous pouvez aller à Dodo Udo rendre. Cela vous ramènera ensuite en toute sécurité à la maison accompagné de votre inventaire d’origine.

Plus en mai : Très bientôt tu deviendras un un autre événement expérience en Animal Crossing. Déjà à 18 mai c’est ainsi journée internationale des musées aller et ici vous pouvez entrer en contact avec le festivités de l’année dernière préparer: