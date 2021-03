La cause de la mort mystérieuse du pygargue à tête blanche retrouvée après 25 ans

Une mystérieuse maladie neurodégénérative tue pygargues à tête blanche et d’autres animaux dans les lacs à travers les États-Unis. Et après 25 ans de recherches, les chercheurs ont enfin trouvé sa cause.

La maladie, connue sous le nom de myélinopathie vacuolaire (VM), a été découverte pour la première fois en 1994 lorsqu’un grand nombre de carcasses de pygargues à tête blanche ont été découverts près du lac DeGray dans l’Arkansas. VM attaque le cerveau des animaux infectés, causant des problèmes de fonctions motrices et aboutissant finalement à une «mort horrible», selon les chercheurs.

« Quand les oiseaux sont vraiment malades, ils ont juste l’air vraiment ivres, ils trébuchent et tombent », a déclaré la co-auteure Susan Wilde, scientifique aquatique à l’Université de Géorgie qui étudie la VM depuis 2001, à 45Secondes.fr. « Mais c’est encore pire, ils deviennent paralysés, aveuglés et peuvent avoir des tremblements et des convulsions avant de finalement succomber à la maladie. »

Au départ, les scientifiques n’avaient aucune idée de la façon dont les aigles avaient contracté la maladie. Les scientifiques ont finalement identifié une plante envahissante et plus tard une espèce particulière de cyanobactéries qui semblaient être responsables, mais les mécanismes exacts derrière VM ont continué à échapper à la détection.

Maintenant, une nouvelle étude a découvert le coupable: une neurotoxine appelée étokthonotoxine qui est produite dans certaines circonstances par les cyanobactéries vivant sur les plantes envahissantes.

«Une toxine produite par des cyanobactéries qui colonisent une plante hautement invasive, qui a la capacité d’affecter divers phylums animaux, ne doit pas être sous-estimée dans son impact potentiel sur notre environnement», l’auteur principal Steffen Breinlinger, doctorant à l’Université Martin Luther de Halle- Wittenberg en Allemagne, a déclaré à 45Secondes.fr.

Qu’est-ce que VM?

Depuis sa découverte en 1994, VM ​​s’est rapidement répandue dans les lacs des États-Unis.

« Nous l’avons trouvé dans neuf États, de la Virginie au Texas », a déclaré Wilde. « Mais je ne pense pas que nous comprenions combien d’endroits cela pourrait se produire. »

Un large éventail d’espèces lacustres semble également être affecté par la maladie – poissons, grenouilles , escargots, salamandres , tortues et serpents , ainsi que des oiseaux plus petits comme les foulques, les hiboux et les oiseaux aquatiques.

Cependant, les pygargues à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus) sont l’une des espèces les plus touchées car elles se nourrissent de tous ces autres animaux infectés, a déclaré Wilde.

« Nous savons que ce sont au moins 130 aigles qui sont morts en testant VM-positifs », a déclaré Wilde. « Mais le taux de récupération des cadavres est probablement d’environ 10 ou 12%, donc c’est probablement au moins 10 fois ce nombre. »

Les chercheurs testent la VM en effectuant une autopsie immédiatement après la mort de l’animal. Les lésions et les lésions cérébrales sont les seules preuves physiques de la maladie et ne peuvent être correctement identifiées que pendant une courte période après la mort. Cela rend le suivi de la maladie et l’estimation des décès encore plus difficiles, a déclaré Wilde.

Se répandre à travers les États-Unis

Très tôt, les scientifiques ont découvert que VM n’était trouvé que dans les lacs où une espèce végétale envahissante, Hydrilla verticillata, a également été retrouvé. Le Hydrilla, originaire d’Afrique centrale, a été découverte pour la première fois aux États-Unis en 1960 en Floride et est depuis devenue l’une des espèces végétales envahissantes les plus prospères de l’histoire, selon invasive.org .

Il suffit de quelques fragments du Hydrilla plante ou certains de ses tubercules – des structures créées par les plantes pour stocker des nutriments qui peuvent également être utilisés dans la reproduction asexuée – à introduire dans un lac avant qu’il ne prenne le relais et devienne presque impossible à éliminer, a déclaré Wilde.

Cependant, les scientifiques se sont vite rendu compte que tous les lacs n’étaient pas Hydrilla les cultures étaient liées à VM, donc quelque chose d’autre devait être à l’origine de la maladie.

En 2015, une nouvelle étude menée par Wilde et ses collègues a identifié une espèce de cyanobactéries (Aetokthonos hydrillicola) qui a été trouvé sur Hydrilla dans les lacs où VM se produisait chez les animaux. Mais la cause exacte de la maladie restait encore un mystère car l’équipe ne pouvait pas expliquer comment les bactéries causaient la VM.

Colonies bactériennes de la cyanobactérie A. hydrillicola poussant sur une feuille de la plante aquatique envahissante H. verticillata. (Crédit d’image: Susan Wilde)

Résoudre le mystère

Dans la nouvelle étude, Wilde a envoyé des échantillons de cyanobactéries à Breinlinger et à d’autres chercheurs en Allemagne, qui ont tenté de cultiver des cultures du les bactéries et voir quelles toxines ils ont produites.

À leur grande surprise, l’équipe allemande a découvert que les cyanobactéries cultivées dans des cultures régulières ne produisaient aucune toxine et semblaient réfuter la théorie de Wilde selon laquelle elles étaient responsables de la VM. Cependant, lorsqu’il est cultivé sur des cultures qui incluent bromure , les plantes ont produit une toxine qui, selon les chercheurs, est à présent responsable de la VM. La toxine est appelée étokthonotoxine, ce qui se traduit par «un poison qui tue l’aigle».

On ne sait toujours pas exactement pourquoi les cyanobactéries produisent la toxine et pourquoi elles ne le font qu’en présence de bromure.

Le bromure est naturellement présent dans les lacs à petites doses, mais il est également introduit par l’homme sous forme d’herbicides (ironiquement utilisé pour contrôler la propagation des Hydrilla), ainsi que le ruissellement chimique des retardateurs de flamme et la pollution des centrales électriques au charbon, a déclaré Breinlinger.

« Ce n’est que cette découverte qui nous a fait prendre conscience que VM se propage également en raison de l’influence anthropique », a déclaré Breinlinger.

Prochaines étapes

Il est très peu probable que VM soit un jour éradiqué des lacs américains, mais maintenant que les scientifiques comprennent mieux la toxine qui en est responsable, ils peuvent trouver des moyens de contrôler la propagation et de gérer la maladie, a déclaré Wilde.

«Si nous contrôlons le bromure dans les réservoirs, Hydrilla ne s’y accumulera pas et finalement Aetokthonos [the cyanobacteria] sera dépouillé de son arme « , a déclaré Breinlinger. » Sans bromure, il ne peut tout simplement pas produire la toxine en premier lieu. «

Cependant, il est tout aussi important que les chercheurs soient en mesure de localiser tous les endroits où la VM est répandue, et Wilde pense que les scientifiques citoyens pourraient jouer un rôle crucial.

« Des citoyens qui reconnaissent ce Hydrilla ressemble et quand un oiseau agit vraiment étrange pourrait être énorme « , a déclaré Wilde. » Nous devons juste garder un œil sur lui et le garder sous contrôle. «

Les chercheurs prévoient également de mener des recherches supplémentaires sur la façon dont la nouvelle toxine affecte les petits mammifères, tels que les souris, pour voir à quel point elle pourrait être dangereuse pour les humains.

« Il y a en fait une partie de la toxine dans les tissus que les chasseurs de sauvagine consommeraient », a déclaré Wilde. «Il semble encore plus important d’en arriver au point où nous nous demandons si les humains auraient ou non des effets sur la santé si nous consommons [the toxin]. «

La nouvelle étude a été publiée en ligne le 25 mars dans la revue Science .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.