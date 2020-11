La cause de la mort de Sean Connery révélée, des semaines après la mort de la star de James Bond

Connu pour être le tout premier James Bond, son rôle oscarisé dans The Intouchables, et un récurrent SNL usurpation d’identité par Darrell Hammond, Sean Connery a vécu une vie longue et réussie. C’est pourquoi de nombreux cinéphiles ont été attristés par la mort de l’acteur, dont la nouvelle est sortie le 31 octobre 2020. Plusieurs célébrités et fans se sont tournés vers Twitter et d’autres réseaux sociaux pour exprimer leur chagrin. Maintenant, presque un mois après le décès de Connery, nous savons enfin ce qui l’a causé.

La cause du décès de Sean Connery révélée dans un certificat

Sean Connery tient son Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Les intouchables au Oscars le 11 avril 1988 | John Barr / Liaison

TMZ a récemment mis la main sur le certificat de décès de Connery et a révélé la cause du décès de l’acteur.

Selon le document, la star de James Bond «est décédée le 31 octobre à 1h30 du matin à son domicile aux Bahamas».

«Son métier est répertorié comme un acteur à la retraite», a ajouté la publication. Quelles ont été les causes de la mort de Connery?

Comme l’a rapporté TMZ, le certificat «montre qu’il est décédé d’une insuffisance respiratoire des suites d’une pneumonie, de la vieillesse et d’une fibrillation auriculaire», également appelée insuffisance cardiaque. Connery avait 90 ans lorsqu’il est décédé.

«… Une fréquence cardiaque irrégulière qui peut augmenter le risque d’accident vasculaire cérébral, d’insuffisance cardiaque et d’autres complications cardiaques», a noté TMZ.

Connery est devenu connu comme une véritable star de cinéma après son premier film de Bond, le Dr No. de 1962.Cependant, il a joué dans un total de 7 films en tant qu’espion britannique, y compris les favoris des fans. De Russie avec amour, Le doigt d’or, et Les diamants sont éternels.

La star de plusieurs films de James Bond laisse derrière elle une femme et 2 enfants

L’épouse de Connery, Micheline Roquebrune, a noté que, heureusement, son mari est décédé pendant qu’il dormait.

Selon un communiqué publié par la famille le 31 octobre 2020:

Son épouse Micheline et ses deux fils, Jason et Stéphane ont confirmé qu’il était mort paisiblement dans son sommeil entouré de sa famille. Il y aura une cérémonie privée suivie d’un mémorial encore à planifier une fois le [pandemic] a fini.

Sean Connery comme James Bond | Getty Images

Selon Roquebrune, Connery avait des problèmes de santé depuis un certain temps.

«Il était atteint de démence et cela lui a fait des ravages», a-t-elle déclaré au Daily Mail. «Il a eu son dernier souhait de s’échapper sans aucun problème.

À bien des égards, la femme de Connery a trouvé la paix dans la mort de l’acteur, compte tenu de la façon dont il luttait contre la démence.

«Ce n’était pas une vie pour lui», a-t-elle expliqué. «Il n’a pas pu s’exprimer ces derniers temps.» En outre, la manière dont Connery est passé a fourni à Roquebrune un certain réconfort.

«Au moins, il est mort dans son sommeil et c’était tellement paisible», a-t-elle déclaré à la publication. «J’étais avec lui tout le temps et il s’est échappé. C’était ce qu’il voulait.

Selon le Daily Mail, Roquebrune et Connnery «se sont rencontrés lors d’un tournoi de golf au Maroc en 1970». Elle dit qu’ils ont réussi immédiatement. 5 ans plus tard, Connery et Roquebrune se sont mariés «lors d’une cérémonie privée à Gibraltar en mai 1975». Signification – le couple a célébré son 45e anniversaire de mariage plus tôt cette année.

