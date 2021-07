La casa del papel Saison 5: Date de sortie, distribution, intrigue et nous savons tout

Money Heist est une série policière en espagnol, qui étend tranquillement l’une des émissions les plus sous-estimées et les plus remarquables de Netflix. La série parle d’un groupe qui vole des bâtiments dans leurs maisons et les possède. Son patron, le professeur, est le chef de file. Money Heist a connu quelques rebuffades avec Ocean’s Eleven, Baby Driver et a entièrement gagné de nombreux admirateurs.

L’épisode de la saison quatre a été coupé plus d’une année civile plus tôt. Cependant, de nombreux fans pensent que la saison cinq approche à grands pas.

Date de sortie

Money Heists sont pleins de rebondissements. La dernière saison de Vol d’argent ne fait pas exception. Netflix a décidé que le dernier chapitre serait divisé en deux volumes. Chaque volume va avoir une tonalité légèrement distincte.

Le tome 1 sortira en septembre 3. Le tome 2 sortira le 3 décembre 2021.

Alex Pina est le créateur de la série. Il a fait cette explication dans un communiqué officiel.

« Lorsque nous avons commencé la partie 5 alors que la pandémie faisait rage, nous savions que nous devions faire quelque chose de différent de la série de dix épisodes. Nous avons essayé tous les outils à notre disposition pour créer la sensation d’un final de série ou d’un final de saison dans le volume. Nous avons choisi de nous attaquer à un genre très agressif, et nous avons mis The Gang en tête. Le tome 2 est plus axé sur l’état émotionnel des personnages. C’est un voyage à travers leur carte sentimentale, qui nous relie directement au départ des personnages.

En attendant de voir les nouveaux épisodes de The Money Heist, il y a toujours L’expérience. Il s’agit d’une production théâtrale immersive qui sera lancée en novembre dans un lieu « emblématique » de Londres.

Chaque spectacle durera 60-75 minutes.

Parcelle

Professeur avec son masque Dali emblématique, le gang du professeur, des combinaisons rouges et des combinaisons rouges est entré dans la banque en Espagne pour voler. Ils ont été retenus captifs pendant un certain temps. Bien qu’ils aient réussi à sauver Lisbonne, ils ont perdu Nairobi. Leur sort est sombre lorsqu’ils doivent affronter leur ennemi le plus puissant, l’armée. C’est plus qu’un simple braquage.

Cela fait presque un an que la saison 4 est terminée. C’était assez choquant. La cinquième et dernière série tant attendue en vaudra la peine alors que la guerre atteint les niveaux les plus brutaux et extrêmes.

Jeter

Les personnages de retour de la saison 5 sont : Ursula Corbero de Tokyo, Alvaro Morte (Le professeur), Miguel Herran (Rio), Itziar Ituno/Lisbonne, Jaime Lorente (Denver), Enrique Arce [Arturo], Esther Acebo (« Stockholm »), Darko Peric « Helsinki »), Luka Peros » (Marseille), Luka Penros (Marseille), Luka Pelros (Marso), Jose Manuel Poga) (Gandia), Najwa), Najwa Sierra) et Pedro Alonso” (Berlinspector Sierra”)