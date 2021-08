La Casa de Papel : une comédienne a passé un mauvais moment sur le tournage

Il n’est pas encore sorti et la cinquième saison de Le vol d’argent c’est déjà une rage. Depuis que Netflix a confirmé que la dernière édition sortira en deux parties, les fans sont devenus encore plus anxieux pour les cinq premiers épisodes. Ce sera le 3 septembre que Le Professeur et sa bande commenceront à clore leur histoire de braquages ​​pour lui donner une fin définitive le 3 décembre.







Depuis sa première sur la plateforme de streaming, après le fiasco sur Antena 3, Le vol d’argent est devenu un phénomène mondial. C’est pourquoi, comme Álex Pina, ses protagonistes sont catapultés à la renommée internationale et l’un des plus aimés est Úrsula Corberó, qui donne vie à Tokyo. L’actrice est l’un des grands protagonistes, en plus d’être en charge de la narration de l’histoire.

A tel point qu’il n’a pas été facile pour l’interprète de lui dire au revoir. Est-ce que, comme c’est arrivé au reste de la distribution, Corberó a dit au revoir à Tokyo à la fois via les réseaux et sur le plateau d’enregistrement. C’est pourquoi, lors d’une interview, après avoir affirmé que ce personnage a changé sa vie, l’artiste d’origine espagnole a également reconnu qu’elle emportera toujours le braqueur avec elle.

Úrsula Corberó dans le rôle de Tokio. Photo : (Netflix)



Cependant, ce qui a été le plus surprenant dans ses déclarations, c’est lorsqu’il a raconté le moment difficile qu’il a vécu le dernier jour de tournage. D’après ce qu’il a avoué, Alors qu’il filmait chaque scène, il ne pouvait s’empêcher de pleurer, même si tout s’est empiré lorsque le dernier moment de Tokyo est arrivé, qui a été applaudi pour lui dire au revoir.

Pourtant, malgré la douleur de laisser derrière Le vol d’argent, Úrsula Corberó a déjà un autre projet en cours. Il s’agit de Snake Eyes, l’origine où elle a joué la baronne, un personnage qui, comme elle l’a admis, l’a « Sortez de votre zone de confort”.