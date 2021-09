La Casa de Papel : un personnage clé pourrait changer son destin

Le 3 décembre, Netflix fermera à jamais l’histoire de Le vol d’argent. Après avoir été un phénomène mondial après sa première sur la plateforme, la série s’achève avec la deuxième partie de la cinquième saison. Le 3 septembre sortait le premier tome de cette édition, qui laissait plus de questions que de réponses, surtout avec la fin tragique qu’a connu le groupe.

Les événements qui se sont produits dans les cinq premiers épisodes de la dernière partie ont laissé les fans en redemander. Mais maintenant, au-delà de la façon dont le groupe va se reconstruire après la mort de Tokio (Úrsula Corberó), un autre des grands doutes est ce qui arrivera à Denver (Jaime Lorente). Ce personnage a été l’un des plus touchés par la perte de « sa sœur » puisqu’il l’a vécue de près.

Et c’est précisément ce fait qui pourrait changer son histoire à jamais. Dans les épisodes déjà disponibles sur la plateforme, Denver est en mauvais termes avec son grand amour, Stockholm (Esther Acebo) et le fait de perdre son amie pourrait aggraver les choses. Le couple traverse une crise en raison de la présence d’Arturito à la Banque d’Espagne et de la distance avec son fils.

De même, pour Stockholm, il a été très difficile de surmonter le tir sur Arturito et de savoir que le père de son fils est dans un état grave. Cependant, pour Denver, c’était pire qu’elle ait pris de la drogue à un moment clé où elle aurait pu sauver Tokyo. A tel point que, selon certaines théories de fans, le personnage de Jaime Lorente pourrait prendre une décision drastique.

Pour les adeptes de Le vol d’argent, maintenant Denver pourrait commencer à avoir des sentiments pour Manille (Belén Cuesta), qui était son amie depuis son plus jeune âge et juste avant d’être sauvée, a avoué son amour. La possibilité d’une relation entre eux est sur toutes les lèvres, surtout avec Stockholm qui s’avère être un frein pour le groupe.