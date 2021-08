La Casa de Papel : un nouveau héros entre-t-il dans l’histoire ?

Après une longue et ardue attente des fans, ce vendredi 3 septembre, la cinquième et dernière saison de Le vol d’argent. Avec cinq épisodes, ce premier volet de la série se concentrera sur les 100 heures que les braqueurs ont passées à la Banque d’Espagne. Et puis, le 3 décembre, il y aura cinq autres chapitres qui clôtureront définitivement l’histoire de The Professor et de son groupe.







Dans la finale de la saison quatre, les protagonistes de Le vol d’argent Ils sont confrontés à un grave problème : l’architecte de tout, Sergio, est capturé par l’inspecteur Sierra. Mieux connu sous le nom de Le Professeur, cet homme est celui qui a donné plusieurs maux de tête à la Garde civile et, selon diverses théories, le fait de l’avoir capturé pourrait être le ticket de sortie pour Sierra.

A tel point que, tout indique que pour cette édition le Professeur a une nouvelle tâche : s’évader pour aider sa bande. Et alors que beaucoup de choses ont été dites à ce sujet, maintenant une nouvelle théorie a émergé : un personnage secondaire sera la clé pour sortir tout le groupe du pétrin. Comme il s’est passé, à cette occasion, « le capitaine » serait le grand sauveur.

Dans toutes les saisons, le personnage d’Álvaro Morte a toujours eu un atout dans sa manche et, maintenant, il se tournerait à nouveau vers « El Capitan ». Bien qu’il n’ait pas eu beaucoup de pertinence, puisqu’il était caché dans le fond de la troisième édition, il deviendrait maintenant très important puisque ce serait lui qui les aiderait à s’échapper de la Banque d’Espagne.

Après leur premier braquage, c’est cette même personne qui les a aidés, selon les médias fictifs, à s’échapper d’Espagne et à se rendre dans les eaux internationales. De plus, cela coïnciderait avec les occasions répétées au cours desquelles le professeur a utilisé les services de différents groupes pour parvenir à ses fins. Bien qu’il reste encore deux jours avant la première de Le vol d’argent donc pour l’instant il ne reste plus qu’à attendre.