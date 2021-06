La Casa de Papel : un acteur dévoile de nouveaux détails de l’ultime saison

Les fans ont déjà marqué les jours sur leur calendrier pour voir les dernières nouvelles de Le vol d’argent sur le service de diffusion en continu Netflix. La dernière saison de la série espagnole qui a captivé le monde se déroulera en deux parties, comme indiqué : tome 1, le 3 septembre et tome 2, le 3 décembre. En attendant le lancement prévu, l’un des acteurs les plus en vue a révélé de nouveaux détails importants. Épingle de sûreté!

« Le gang est enfermé à la Banque d’Espagne depuis plus de 100 heures, ils ont réussi à sauver Lisbonne mais vivent l’un de leurs pires moments après avoir perdu l’un des leurs. Le professeur a été capturé par Sierra et, pour la première fois, n’a pas de plan pour s’échapper. Quand il semble que rien ne peut empirer, un nouvel ennemi arrivera beaucoup plus puissant que tous les précédents : l’armée. La fin du plus grand vol de l’histoire est proche et quoi a commencé comme un vol, maintenant cela va se transformer en guerre « , est le synopsis officiel de la partie 5.

Le créateur du spectacle, Alex Pina, avait précédemment avancé : « Nous avons décidé de travailler dans un genre guerrier extrême et de placer La Banda contre les cordes. Dans le tome 2, nous nous concentrons davantage sur l’émotivité des personnages, c’est un voyage à travers leur carte sentimentale qui nous relie directement à l’adieu ». A cette occasion, celui qui a offert de nouveaux détails aux fans était Pedro Alonso.

Dans une scène virtuelle et une rencontre avec l’ensemble du casting à Madrid, l’interprète de Berlin Il a parlé de sa vie, de sa carrière et de son avenir, mais a également évoqué la dernière saison de la série et a révélé : « C’est du rock’n’roll, parce que d’après ce que j’ai vu, vous faites un film de guerre mais entre quatre murs. Ce n’est pas une séquence d’action, c’est un film de guerre épique. ».







Ces mots de Pedro nous renvoient au petit teaser et aux premières photos officielles qu’ils ont publiées la semaine dernière, où l’on voit les membres du groupe en action et en plein tournage, dans ce qui peut être la fin pour certains des plus personnages populaires aimés par les fans. Pour le moment il ne reste plus qu’à attendre quelques mois pour voir le tome 1 et savoir ce qui va se passer.