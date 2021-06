La Casa de Papel The Experience arrive au Mexique : quand et où ce sera

Ces dernières années, peu de séries télévisées ont accru à la fois leur fanatisme et leur Le vol d’argent, et cela est dû en grande partie à son inclusion dans la grande bibliothèque de contenu du service de streaming Netflix en 2017. Voyant le succès du programme espagnol créé par Álex Pina, la plateforme a décidé de racheter le projet et l’a porté au sommet. Tout le monde aimerait faire partie du groupe avec les personnages, et si vous venez du Mexique, vous pouvez le faire avec leur nouvelle attraction itinérante.. Voyez quand et où ce sera !

Actuellement, la série compte quatre saisons et les fans attendent désespérément la sortie de la cinquième et dernière partie, qui a déjà une date de sortie. La livraison finale sera divisée en deux parties, comme le rapporte la plateforme il y a une semaine : le volume 1 arrivera le 3 septembre et le volume, le 3 décembre de cette année. En attendant, si vous êtes fan, vous pouvez vivre une expérience unique.

Le nouveau pari du spectacle sera La Casa de Papel : l’expérience, créé par Netflix et Fever Up, une expérience unique dans laquelle vous vous sentirez partie de La Resistencia. Vous serez un membre plus caractérisé avec les combinaisons rouges emblématiques et les masques Dalí et vous testerez vos compétences pour porter un coup à la banque, en suivant les instructions du professeur. Découvrez un aperçu ici!







« La Casa de Papel : The Experience vous fera vivre le premier hold-up à l’échelle mondiale à la première personne. Il fait partie d’une expérience immersive avec une grande production, pleine d’effets spéciaux et d’une multitude de surprises. Vous en aurez l’opportunité pour vivre toute l’adrénaline, l’excitation et l’euphorie que cette aventure entraînera. Nos acteurs de premier ordre et tout le réalisme de l’expérience vous feront vous sentir comme un vrai membre du groupe. Vous entrerez avec nous et nous en accosterons un des lieux les plus emblématiques de Mexico comme celui-ci Venez me rejoindre, mettez votre masque et préparez-vous ! Le groupe a besoin de vous… », détaillent-ils sur leur site officiel.

+ Quand et où sera La Casa de Papel : L’Expérience ?

Selon les informations publiées, Les dates de La Casa de Papel : L’Expérience à Mexico sont pour octobre 2021, entre 17h et 22h en semaine ; et entre 11h et 23h le week-end. Concernant l’emplacement, ils expliquent qu’il est « un bâtiment emblématique du CDMX ». Chaque expérience durera entre 60 et 75 minutes, et pour participer, vous devez avoir plus de 16 ans. Si vous souhaitez vous inscrire, cliquez ici.