La Casa de Papel: Tatiana et Alicia Sierra s’uniront pour se venger des voleurs

Les fans et les téléspectateurs du monde entier ne peuvent pas attendre la dernière saison de « Le braquage d’argent », l’une des grandes séries du service de streaming Netflix. Telle est l’angoisse de voir le dernier opus de la production espagnole que les fans pensent à diverses théories jour après jour et que certaines ont tendance à avoir un sens pour le public.

Certains qui ont été mentionnés au cours de ces mois étaient que la voix off de Tokyo signifie qu’il raconte ce qui est arrivé à ses codétenus, puisqu’il serait la personne qui se sacrifierait à la police pour que le gang puisse s’échapper. La théorie de l’obélisque, qui a été générée à partir de photos divulguées, a également été discutée et dit qu’étant un objet symbolisant les victoires, les voleurs réussiraient.

Maintenant on a surgi impliquant Tatiana, joué par Diana Gómez, qui a été présentée lors de la troisième saison lors d’un mariage avec Berlin, Y est l’une des rares personnes à connaître le plan de la Banque d’Espagne, alors ils assurent qu’il se joindra à Alicia Sierra contre les voleurs, depuis l’inspecteur a découvert le professeur dans la saison trois.







Les fans se souviennent d’une ligne de Berlin dans lequel il explique que Je ne me marierais plus jamais à cause d’expériences passées, alors ils prennent pour acquis que La relation ne s’est pas bien terminée du tout, et ce serait la porte d’entrée de Tatiana pour jouer un rôle important dans la saison 5 avec Sierra, mais sachant que le personnage de Pedro Alonso est mort, elle viserait sa vengeance sur son frère et le groupe..

Pour le moment, peu de choses ont été révélées, à part quelques photos qui ne disent pas grand-chose, les fans devront donc attendre la première de la saison qui marquera la fin de l’une des productions les plus importantes de ces dernières années, même si jusqu’à présent, aucune date de sortie n’a été officialisée.