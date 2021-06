La Casa de Papel : Stockholm pourrait connaître une fin tragique

La dernière saison de Le vol d’argent c’est un fait. Il y a quelques semaines, Netflix a annoncé que les nouveaux chapitres arriveront en deux volumes, le premier le 3 septembre tandis que le second, qui mettra définitivement fin à The Professor et sa bande, le sera le 3 décembre et l’attente est encore plus grande. pour le niveau de secret qui a été maintenu autour de ce qui arrivera dans cette nouvelle édition.







On a beaucoup spéculé sur le sort des personnages de Le vol d’argent dans cette prochaine saison et, en fait, la seule chose que l’on sache jusqu’à présent est pourquoi il a été divisé en deux parties. De plus, la seule chose que les partisans de la bande de braqueurs ont pu déduire est que, en cas de retour, Nairobi pourrait apparaître à travers des flashbacks et, probablement, Berlin est vivant ou réapparaît également à travers des souvenirs.

Pourtant, sans s’y attendre, les fidèles de la série ont reçu des nouvelles d’Esther Acebo. L’actrice, qui incarne Stockholm dans cette histoire et qui est devenue un couple de Denver après le premier volet, a évoqué son personnage et l’avenir qu’elle aura. Mais, ses paroles inquiétaient tout le monde car le pire est attendu de l’un des braqueurs préférés du groupe.

« Stockholm sera presque à la fin« , Il a dit et, bien sûr, tous ont mis l’accent sur l’utilisation de « presque ». Cela semble confirmer que Stockholm subira un virage inattendu qui pourrait bien échapper à la Garde civile ou être l’un de ceux qui seront sacrifiés dans la guerre et qui seront armés lorsque l’armée entrera dans la Banque. Cette hypothèse s’est produite étant donné que la production s’apparente à tuer ses personnages brusquement et sans préavis.

De même, beaucoup ont également voulu donner une fin plus agréable à Stockholm : selon différents avis, l’épilogue de Le vol d’argent il ne pouvait avoir que les voleurs initiaux : The Professor, Tokyo, Denver et Rio. C’est pourquoi, Holly pourrait disparaître dans les derniers épisodes de la série.