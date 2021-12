La casa de papel Saison 5 Partie 2 EN LIGNE : comment et à quelle heure voir les derniers chapitres

Comment voir les derniers chapitres de « La casa de papel » ? Après cinq saisons explosives, « Le vol d’argent» (« Money Heist » en anglais) s’achève ce vendredi 3 décembre 2021, avec cinq épisodes qui scelleront le sort des braqueurs. Rapidement, sous la direction du professeur, le gang doit surmonter leur perte la plus récente et continuez à vous frayer un chemin hors de la banque avant que l’armée ne les coince.

QUESTIONS ET RÉPONSES: Que savez-vous de « La casa de papel » ?

Le gang a vécu ses heures les plus basses, mais ils ne peuvent toujours pas baisser la garde, car l’ennemi respire sur le dos et leur chef doit faire face à Alicia Sierra, qui ne semble pas disposée à négocier avec les Dalí. Pour l’instant, les fans de la série à succès Netflix, ils espèrent que tous les mystères en suspens sont résolus et que personne d’autre dans le gang ne meurt.

« Nous avons décidé de travailler dans un genre de guerre extrême et de mettre le groupe dans les cordes. Dans le tome 2, nous nous concentrons davantage sur l’émotivité des personnages, c’est un voyage à travers leur carte sentimentale qui nous relie directement à l’adieu.», déclarait à l’époque le créateur de fiction espagnole, Alex Pina.

PLUS D’INFORMATIONS: Explication de la fin de la première partie de « La casa de papel » 5

Le Professeur va-t-il vraiment commettre la grosse erreur de sa vie dans la deuxième partie de la cinquième saison de « La casa de papel » ? (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR LA PARTIE 2 DE « LA CASA DE PAPEL » – SAISON 5 ?

La deuxième partie de la cinquième et dernière saison de « Le vol d’argent« Sera publié ce vendredi 3 décembre au Netflix au niveau mondial. Les cinq chapitres seront disponibles aux horaires suivants par pays :

Pérou : 3h00

Mexique : 2h00

Colombie : 3 h 00

Équateur : 3 h 00

Chili : 5h00

Argentine : 5h00

Paraguay : 5 h 00

Vénézuela : 4h00

Bolivie : 4h00

Brésil : 5h00

Uruguay : 5 h 00

Panama : 3 h 00

États-Unis : 00 h 00 (heure de l’Est)

Espagne : 9h00

PLUS D’INFORMATIONS: Quand Najwa Nimri a dit non à « La casa de papel »

BANDE-ANNONCE DE LA PARTIE 2 DE « LA CASA DE PAPEL » – SAISON 5

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA PARTIE 2 DE « LA CASA DE PAPEL 5 ″ ?

A la fin de la première partie de la cinquième saison de « Le vol d’argent« Les deux parties essaient d’ouvrir une porte différente, mais dans le processus, Tokyo est touché à cinq reprises et n’a pas d’échappatoire. Malgré les tentatives de Denver, Manille et Rio, il marche sur les traces de Berlin et se sacrifie pour le gang. Après avoir été encerclée par les militaires, elle révèle qu’elle a une grenade et fait exploser tout le monde.

Le plus proche d’elle était Gandía, il est donc sûrement mort, tout comme Tokio. Quel autre membre de l’équipe de Sagasta a été tué dans l’explosion ? Combien en reste-t-il pour affronter la Résistance qui a subi de lourdes pertes ?

Comment Rio et le reste du groupe vont-ils gérer la mort de Tokyo ? Qui racontera l’histoire dans les derniers chapitres de la série espagnole Netflix ? Arturo survivra-t-il à la fusillade de Stockholm ? Monica peut-elle surmonter la culpabilité ? Helsinki pourra-t-elle s’en remettre ? Que se passera-t-il après la confession de Manille à Denver ? Le professeur réussira-t-il à faire sortir ses collègues de la banque ? Quel rôle jouent le fils et la femme de Berlin dans les derniers épisodes ? Y aura-t-il plus de blessés et de morts ? Il y a trop de questions auxquelles le dernier opus de « La casa de papel » devra répondre.

A qui est la loyauté d’Alicia Sierra ? Probablement avec elle-même et sa fille, qu’elle a décidé de nommer Victoria. L’ancien inspecteur semble reconnaissant de l’aide du professeur, mais pourrait encore le trahir. Vers la fin, elle va dans la salle de bain et fait quelque chose de suspect, qu’a-t-elle prévu ?

Selon le synopsis officiel, « Tokyo est mort et l’ennemi, blessé et plus redoutable que jamais, est toujours à l’intérieur de la Banque d’Espagne. Dans les heures les plus sombres, le groupe devra relever les plus grands défis : extraire l’or avec un plan plein d’incertitudes, et essayer de quitter la Banque d’Espagne, entouré par l’armée et avec les yeux du monde sur elle. Tout serait plus facile si, au moins, le Professeur ne commettait pas la grosse erreur de sa vie”.

PLUS D’INFORMATIONS: Rencontrez le sosie de Tokyo dans « La casa de papel »

« Valves d’échappement » est le titre du sixième épisode de la cinquième saison de « La casa de papel » (Photo : Netflix)

« LA CASA DE PAPEL », AURA-T-ELLE UNE AUTRE SAISON ?

La réponse courte est non. Après cinq saisons réussies, il faut mettre un terme au drame créé par Alex Pina, car s’ils entendent prolonger l’histoire uniquement dans un but lucratif, ils courent le risque de tout gâcher.

« Si vous y réfléchissez avec bon sens, passer 2 000 minutes de fiction à faire deux braquages ​​est suffisant. Il y a presque 20 films, je pense qu’on a pressé pas mal de personnalités, du design et tout« Álex Pina avait précédemment déclaré à Vertele.

« Il est bon de fermer la scène de La casa de papel, qui a été absolument splendide et surprenante, et elle doit se terminer par une saison brutale« Il a ajouté dans ladite conversation avec les médias espagnols.

De plus, le créateur de «Le vol d’argent« Est convaincu qu’il est vraiment important de sortir par la porte d’entrée et avec style. « Cette mécanique que la série a fini par languir a été modifiée. Il faut être fier pour aller avec style. Il faut faire plein d’autres choses, plein d’autres genres, et surtout des choses qu’on ne sait pas faire”.

« Nous avons toujours pensé que nous devions arrêter lorsque le spectacle était très demandé, alors qu’il était encore à son «âge d’or». Il semblait que c’était ce que nous avions à faire avec la série« Il a ajouté dans une interview avec Esquire.

Cependant, ce n’est pas la fin finale de « Le vol d’argent« , car « Nous avons beaucoup de possibilités de faire un spin-off, oui, et je pense que c’est grâce aux identités fortes et puissantes des personnages. Nous avons toujours voulu que les personnages aient un design très complexe et en couches. Je pense donc que presque tous les personnages de Paper House ont une dualité que nous aimerions voir dans un spin-off. Nous pourrions voir n’importe lequel d’entre eux dans d’autres contextes”.

En effet, le 30 novembre 2021, lors d’un événement pour la première de la saison dernière, le premier spin-off a été confirmé, « Berlin« , qui sortira en 2023 dans Netflix et aura comme protagoniste Pedro Alonso.

VIDÉO ASSOCIÉE

Le coronavirus ne distingue pas la géographie, le sexe ou le statut social, toutes sortes de personnes en ont été affectées, même un groupe de célébrités qui ont déjà nul