« La casa de papel » : qui sont les couples du casting dans la vraie vie

A son arrivée sur Netflix, « Le vol d’argent» (« Money Heist » en anglais) est devenu un phénomène mondial et avec eux, ses protagonistes ont acquis une reconnaissance internationale, le nombre d’abonnés sur leurs réseaux sociaux a augmenté et les détails de leur vie sont devenus d’intérêt public.

L’un des sujets qui intéresse le plus les fans sont les couples d’acteurs de la série espagnole de Netflix. Surtout, après que Jaime Lorente, qui joue Denver, et María Pedraza, l’une des otages importants des premières saisons, aient confirmé leur histoire d’amour.

Cependant, cette romance n’a duré qu’un peu plus d’un an et Lorente a déjà une autre petite amie. C’est à propos de qui? Découvrez ci-dessous, ainsi que les couples du casting de « Le vol d’argent » dans la vie réelle.

1. ÚRSULA CORBER

Ursula Corberó, qui incarne Silene Oliveira, plus connue sous le nom de Tokio, a une histoire d’amour avec l’acteur argentin Chino Darín depuis plus de quatre ans. Ils se sont rencontrés lors du tournage de « L’ambassade ».

2. LVARO MORTE

Même si Alvaro Morte, qui donne vie au professeur dans « Le vol d’argent”, Il ne partage pas beaucoup de détails de sa vie privée, on sait qu’il est marié à la styliste Blanca Clemente, avec qui il a deux enfants, les jumeaux León et Julieta.

3. JAIME LORENTE

La petite amie de Jaime Lorente est Marta, une jeune femme de Saint-Sébastien, en Espagne, qu’il a rencontrée sur le plateau d’enregistrement de « La casa de papel ». Marta fait partie de l’équipe de garde-robe de la série Netflix. De plus, il est de Saint-Sébastien, et c’est pourquoi ils ont choisi la ville touristique comme lieu de naissance d’Amaia, venue au monde le 7 novembre.

4. DARKO PERIC

Darko péric, l’acteur serbe de 44 ans qui incarne Helsinki, ne partage pas non plus sa vie privée, mais est marié depuis plus de 20 ans à Roxi, une femme serbe, et a une fille.

5. ESTHER ACEBO

Après quoi Esther Acebo a annoncé sa grossesse, il a été révélé que le père de son premier enfant est Alejandro Tous, un acteur qu’elle a rencontré au milieu d’un enregistrement et qu’il est le frère jumeau d’Ángel Tous, ex-mari de la gagnante de la deuxième édition de « Grand frère ». Sabrina Mahi.

6. MIGUEL HERRÁN

L’acteur qui a joué Rio pendant cinq saisons entretient une relation avec l’actrice Sandra Escacena, mais il n’y a pas beaucoup de photos d’eux ensemble car ils préfèrent ne pas exposer leur romance sur les réseaux sociaux.

7. PEDRO ALONSO

Le couple de Pedro Alonso, le Berlin dont on se souvient, est Tatiana Djordjevic, une hypnothérapeute française dont il est tombé amoureux lors de vacances à Paris.

8. RODRIGUE DE LA SERNA

L’acteur qui donne vie à Palerme est marié à Ludmila Romero, une journaliste de Rosario avec qui il a deux enfants : Olivia et Estanislao. Bien qu’il ait été auparavant marié à l’actrice Érica Rivas, avec qui il a eu sa première fille Miranda.

9. BÉLÉN CUESTA

Bethléem Cuesta joue Manille dans « Le vol d’argent« Et a été dans une relation amoureuse avec l’acteur Tamar Novas depuis 2012. Bien qu’ils soient montrés ensemble en public, ils gardent les détails de leur romance privés.

10. LUKA PEROŠ

Luka Peroš, l’acteur qui donne vie à Marseille, est marié à l’actrice et réalisatrice Paula Feferbaum, avec qui il a une fille prénommée Ava.