La Casa de Papel : quels sont les personnages qui peuvent avoir leur spin-off

La fin de Le vol d’argent se rapproche. La première partie de la saison finale arrivera sur le service de streaming Netflix le 3 septembre, tandis que le deuxième lot d’épisodes sortira le 3 décembre. Ni les fans ni son créateur, Álex Pina, ne veulent clore l’histoire, et c’est pourquoi il a proposé à certains personnages d’avoir leur propre série dérivée.. Qui peuvent-ils être ?

« Le gang est enfermé à la Banque d’Espagne depuis plus de 100 heures, ils ont réussi à sauver Lisbonne mais vivent l’un de leurs pires moments après avoir perdu l’un des leurs. Le professeur a été capturé par Sierra et, pour la première fois, n’a pas de plan pour s’échapper. Quand il semble que rien ne peut empirer, un nouvel ennemi arrivera beaucoup plus puissant que tous les précédents : l’armée. La fin du plus grand vol de l’histoire est proche et quoi a commencé comme un vol, maintenant cela va se transformer en guerre « , dit le résumé officiel de la dernière saison.

En plus de l’avance, on sait que ce sera une fin vraiment intense, tout comme il l’a dit Pedro Alonso: « C’est du rock’n’roll, parce que d’après ce que j’ai vu, vous faites un film de guerre mais entre quatre murs. Ce n’est pas une séquence d’action, c’est un film de guerre épique. ». Pendant, son créateur ne pense pas finir l’histoire définitivement, puisqu’il pense à des séries solo pour certains de ses personnages.

Dans une conversation avec OprahMag.com, Alex Pina assuré: « Nous avons beaucoup de possibilités pour certains spin-offs, oui, et je pense que c'est grâce aux identités fortes et puissantes des personnages. Je pense que presque tous les personnages de La Casa de Papel ont une dualité que nous aimerions voir dans un spin-off. . Nous pourrions voir n'importe lequel d'entre eux dans d'autres conflits. « . A qui penses-tu ?







« Je pense qu’Arturito pourrait avoir une comédie noire », il prétendait ananas. Mais il a aussi d’autres idées : « Le cas de Berlin pour sa propre série est très clair ; c’est un misogyne, un psychopathe, égocentrique, un narcissique, un criminel, un violeur. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui l’adorent parce qu’il valorise l’amitié, la loyauté ou fraternité De Nairobi au Professeur. Denver est un autre personnage avec son propre charme. « .