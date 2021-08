La Casa de Papel : que va-t-il se passer entre Le Professeur et l’Inspecteur Sierra ?

[EN.CASA] Miroir Mural de Grande Taille pour se Voir en Entier Cadre Style Baroque Montage Vertical ou Horizontal Eucalyptus 132 x 42 x 3,5 cm Doré

Miroir mural pour se voir en entier Miroir, mon beau miroir, dis-moi si mon reflet est parfait ? Il est certain que ce miroir vous permet de vous voir en entier. Son cadre avec l'ornement style baroque embellira votre chambre ou entrée. Mais l'ambiance élégante ne peut être complète qu'avec votre reflet. Description : - il est possible de positionner le miroir verticalement et horizontalement contre le mur - miroir orné d'un cadre baroque - son élégance vous emmène dans une époque lointaine - le miroir est livré avec les vis et fixations nécessaires pour le montage au mur Dimensions (positionnement vertical) : - extérieures (hauteur x largeur x profondeur) : 132 x 42 x 3,5 cm - surface de miroir (hauteur x largeur) : ca. 118 x 28,5 cm Matière : cadre : eucalyptus Couleur : doré Contenu de la livraison : - 1x miroir mural de grande taille - visserie et fixation Produit de la marque [ en. casa].