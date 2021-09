« La casa de papel » : pourquoi il n’y aura pas de saison 6 sur Netflix

Quand Alex Pina a conçu «Le vol d’argent« Il n’avait qu’une saison en tête, surtout après n’avoir pas reçu le soutien du public espagnol. Cependant, tout a changé lorsque le premier opus de la série est arrivé sur Netflix divisé en deux parties. Presque immédiatement, la fiction est devenue la fiction la plus populaire sur la plateforme.

Par conséquent, le géant du streaming a acquis les droits de production et renouvelé la série pour une deuxième saison, et a continué sur la même voie que l’histoire des voleurs de singes rouges est devenue un phénomène mondial.

Après avoir annoncé que la cinquième saison de « Le vol d’argent« Ce serait le dernier, il a été révélé qu’il serait divisé en deux parties pour tenir les téléspectateurs en haleine. C’est pourquoi la première partie est sortie le 3 septembre 2021 et la deuxième partie arrivera le 3 décembre.

POURQUOI N’Y AURA-T-IL PAS DE SAISON 6 DE « LA CASA DE PAPEL » ?

Même si les fans seraient ravis d’avoir plus d’épisodes de « Le vol d’argent», Les créateurs doivent donner une bonne fin à leur histoire, car s’ils continuent à la rallonger ils courent le risque de tout gâcher.

« Si vous y réfléchissez avec bon sens, passer 2 000 minutes de fiction à faire deux braquages ​​est suffisant. Il y a près de 20 films, je pense que nous avons beaucoup pressé les personnalités, le design et tout », avait précédemment déclaré Álex Pina à Vertele.

« C’est bien de fermer la scène de La casa de papel, qui a été absolument splendide et surprenante, et elle doit se terminer par une saison brutale », a-t-il ajouté lors d’une conversation avec les médias espagnols.

Pina pense qu’il est important que l’histoire de The Professor et de son groupe se déroule avec style. « Ce mécanicien que la série a fini par languir a été changé. Il faut être fier pour aller avec style. Il faut faire plein d’autres choses, plein d’autres genres, et surtout des choses qu’on ne sait pas faire », a-t-il conclu.

« Nous avons toujours pensé que nous devions arrêter lorsque le spectacle était très demandé, alors qu’il était encore à son » âge d’or « . Il semblait que c’était ce que nous avions à faire avec la série », a-t-il ajouté dans une interview avec Esquire.

« LA CASA DE PAPEL » AURA UN SPIN-OFF ?

Cependant, il n’a pas exclu la possibilité que certains personnages jouent dans un ou plusieurs spin-offs. « Nous avons beaucoup de possibilités pour certaines retombées, oui, et je pense que c’est grâce aux identités fortes et puissantes des personnages », a déclaré Pina à Oprah Daily avant le quatrième volet de la série espagnole de Netflix.

«Nous avons toujours recherché des personnages qui avaient un caractère très complexe, un design en couches. Je pense que presque tous les personnages de ‘La casa de papel’ ont une dualité qu’on aimerait voir dans un spin-off. Nous pouvions voir n’importe lequel d’entre eux dans d’autres contextes », a-t-il ajouté.

Bien qu’il ait également admis le dernier volet, il sera important de « déterminer s’il y a vraiment une porte ouverte pour un spin-off, ou si nous voulons en dire plus sur l’un des personnages ».