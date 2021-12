« La Casa de Papel » offrira à Berlin sa propre série dérivée

Pixie Games Monopoly La Casa De Papel

securisez des lieux cles comme la banque et la fabrique de la monnaie dans une des equipes de voleurs experts du professeur. reussirez-vous a dejouer la police et a vous echapper avec le plus daamp;#39;argent pour gagner ?nchoisissez une personnage et utilisez sa capacite de valeur unique. prenez une carte lingot daamp;#39;or et raflez la recompense. jouez a monopoly la casa de papel de hasbro et experimentez un jeu de chat et de souris !n