La Casa de Papel : Netflix veut un autre Argentin pour la série

La cinquième saison de Le vol d’argent continue de susciter l’intrigue parmi ses fans. Aucun détail spécifique n’a encore été divulgué sur ce qui sera vu dans cette nouvelle édition et, en fait, il était extrêmement surprenant que la première ait été divisée en deux parties. À tel point qu’à l’heure actuelle, la série espagnole qui suit la vie de The Professor et de son groupe est l’une des plus attendues de cette 2021.

Cependant, il manque toujours le volume un, qui sera le 3 septembre prochain, il y a donc encore quelques spéculations sur l’intrigue de Le vol d’argent. Parmi les potins les plus retentissants figurait le retour de Nairobi (Alba Flores) au moins sous forme de flashback, tout comme le personnage de Berlin interprété par Pedro Alonso.







Mais, les illusions ont été brisées lorsque la bande-annonce de la fiction a été publiée par Netflix et, à aucune occasion, elle n’a été vue à Nairobi. Et, bien que Pedro Alonso n’apparaisse pas dans l’avant-première officielle, on sait qu’il le sera puisqu’il a lui-même confirmé sa participation et a même fait ses adieux, définitivement depuis Berlin, laissant entendre que son personnage pourrait avoir une tournure inattendue.

Quant au reste du casting, malgré le manque éventuel d’Alba Flores, il se confirme qu’il sera au complet. C’est-à-dire que les Argentins peuvent à nouveau sourire depuis Rodrigo de la Serna, qui a donné vie à Martín Palermo dans la série et est l’un des meilleurs acteurs du pays, sera à nouveau présent dans Le vol d’argent pour, probablement, continuer à commander la bande pendant qu’ils sont attaqués.

Rodrigo de la Serna dans son personnage de La Casa de Papel. Photo : (Netflix)



Cependant, maintenant, selon ce que Netflix a publié sur son compte Twitter officiel, ils pourraient ajouter un autre Argentin. Il s’agit de Santiago Maratea, l’influenceur qui a fait les gros titres dans le monde entier pour la promotion de causes sociales comme, par exemple, obtenir une grosse somme d’argent en un temps record pour pouvoir sauver un bébé dans son pays, qui souffrait d’une maladie et devait subir une intervention chirurgicale urgente.

Car un seul Argentin à La casa de papel ne suffit pas. Que pensez-vous qu’il se passerait si nous envoyions @ santumaratea1 négocier à la place de l’inspecteur Sierra ? Je pense qu’il réalise ✨ la paix mondiale -CheNetflix (@CheNetflix)

15 juin 2021





« Parce qu’un seul Argentin en Le vol d’argent pas assez. Que pensez-vous qu’il se passerait si nous envoyions Santi Maratea négocier à la place de l’inspecteur Sierra ? Je pense qu’il réalise la paix mondiale», lit le tweet publié par Netflix Argentine. Et, bien que ce soit une blague, de nombreux utilisateurs ont soutenu la proposition car il est, comme de la Serna, un jeune homme très respecté.