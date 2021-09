La Casa de Papel : Netflix a gâché une mort importante

Il est de plus en plus difficile de naviguer sur les réseaux sans avoir vu la série du moment et la maintenir à jour. Comme tu le sais, Netflix a été l’une des sociétés chargées de redéfinir la façon dont les gens regardent la télévision et a apporté le célèbre regarder de façon excessive, traduit par « Marathon des séries ». Des fictions comme Des choses étranges ou Le vol d’argent sont des phénomènes mondiaux qui créent leurs épisodes simultanément et doivent être regardés le plus rapidement possible avant la possibilité que quelqu’un gâche l’expérience avec un divulgacher.







Ce à quoi on ne s’attendrait jamais, c’est qu’un compte officiel attende si peu de temps pour diffuser le spoil d’une série. Il est difficile de se mettre d’accord sur le temps qui doit s’écouler avant qu’il soit socialement accepté de parler d’une série ou d’un film sans considérer que l’expérience a été gâchée pour quelqu’un qui n’a pas vu la production en question. Dans le cas d Avengers : Fin de partie, par exemple, les frères russo les fans ont le pouvoir de parler de spoilers sur les réseaux deux semaines après la sortie du film.

Une semaine après l’arrivée de Le vol d’argent, au Netflix ils considéraient, sans prévenir, qu’assez de temps s’était écoulé pour discuter du premier tome de la dernière saison. L’addition che Netflix, qui répond à l’entreprise en Argentine, a partagé un gif et avec un « Alerte spoil » qui a été interrogé par certains internautes, ils ont évoqué la mort d’un des personnages de la série. Tu peux voir le tweeter sous ces lignes.

Ce que les fans ont dit de La Casa de Papel

La comptabilisation du compte Netflix Argentine indigné de nombreux fans qui ont rapidement mis Twitter combien ils en voulaient à la façon dont le spoiler avait été communiqué. Certains ont même pris la décision de ne plus suivre le compte et se sont souvenus que quelque chose de similaire s’était produit avec l’un des personnages de Squats. A la décharge du community manager, il y avait à cette époque un certain vide juridique puisque la série a plus de vingt ans.

« Ce n’est pas fait, fou, tu ne peux pas mettre le spoiler à côté de l’alerte parce que tu l’as lu quand même. Tout mal », a écrit @Greichuvall. Beaucoup de commentaires étaient dans cette ligne et ils ont suggéré à la personne en charge de faire le post de créer un fil pour éviter ces problèmes. « Lorsque vous mettez l’alerte spoiler, le spoiler doit être beaucoup plus bas », il a souligné @ari_strigiforme.

