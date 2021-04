La Casa de Papel ne se termine-t-elle pas?: Un scénariste assure que la série pourrait continuer

Pour Netflix, l’une de ses meilleures offres était l’achat de droits sur Le braquage d’argent à Antena 3, la chaîne de télévision espagnole à travers laquelle elle a été diffusée. L’arrivée de cette série a augmenté, non seulement les utilisateurs de la plateforme, mais aussi le nombre de fans à travers le monde qui ont commencé à suivre l’histoire de The Professor et de son groupe.

À tel point que, avec quatre saisons déjà publiées sur le service de streaming, Le braquage d’argent c’est devenu l’une des fictions les plus populaires de toutes. C’est pourquoi, depuis décembre 2019 quand Álex Pina a confirmé que le cinquième opus commençait son tournage, tous les adeptes des représentants de Dalí ont montré leur anxiété.

La photo avec laquelle Netflix a annoncé le début du tournage.



Les attentes pour sa sortie sont élevées, d’autant plus que la date de publication se rapproche de plus en plus. Cependant, il y a quelque chose que personne ne peut oublier: ce sera la dernière saison de Le braquage d’argent. En raison du peu de fuites jusqu’à présent et, sur la base de la fin de la quatrième édition, à cette occasion, les voleurs les plus redoutés d’Espagne devront trouver un moyen d’échapper à la police et de sauver le professeur.







En fait aussi, cette nouvelle saison sera marquée par le retour de Nairobi et de Berlin, qui dévoileront quelques-uns des plus grands secrets de ce groupe de voleurs. Cependant, et pour le plus grand plaisir des fans, il semble que Le braquage d’argent il n’aura pas sa fermeture définitive avec la cinquième saison.

Dans une récente interview, le scénariste Javier Gómez Santander et qui a travaillé main dans la main avec Álex Pina sur cette fiction, a évoqué l’avenir de la production. « Je ne pense pas à la continuité, mais cela ne peut pas non plus être exclu. C’est la réalité« Il a dit et a ensuite ajouté: »Maintenant je suis fatigué, c’est une série qui vous serre beaucoup et la cinquième saison est maintenant ma priorité principale».

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, Santander a également fixé une date pour un éventuel retour de Le braquage d’argent: « peut-être dans deux ans« . C’est que, d’après ce qu’il a dit, ainsi que le fandom, il a aussi beaucoup d’affection pour le groupe de bandits.