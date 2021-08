La Casa de Papel ne peut pas être Grey’s Anatomy pour cette simple raison

Le vol d’argent surpris par sa première saison et l’approche du « vol du siècle » conçu par Professeur. A cette occasion, le cerveau du coup d’État a réuni un groupe de personnes prêtes à tout risquer pour entrer dans le Monnaie nationale et quitter la place après l’impression 2,4 milliards d’euros et enlevez-le. Risqué. Et aussi, une histoire attrayante pour le public qui a transformé le programme en l’un des plus importants de Netflix.

Pour sa part, L’anatomie de Grey suivez l’histoire du docteur Gris Meredith, depuis qu’il est arrivé à Hôpital Grace Mercy West où il a commencé sa résidence tout en vivant une liaison passionnée avec son patron, le docteur Derek Berger. Les histoires des différents résidents, compagnons du protagoniste, ont contribué à nourrir le spectacle qui a suscité tant d’émotions chez son public. Aussi, l’une des histoires préférées du géant du streaming.

Pourquoi La Casa de Papel ne sera-t-elle pas Grey’s Anatomy ?







La question qui se pose est : Combien d’histoires supplémentaires La Casa de Papel peut-elle raconter ? Professeur Et son équipe ne peut pas continuer à vivre de braquages ​​saison après saison. Malgré le fait que beaucoup de ses followers ne souhaitent pas que la série se termine. Les saisons trois et quatre montrent comment les voleurs s’occupent de leurs affaires dans le Banque d’Espagne tandis que de nouvelles difficultés leur sont présentées.

Meredith de Grey’s Anatomy. Photo : IMDb.



Oui L’anatomie de Grey? L’histoire de Meredith Il a l’avantage de suivre la vie de son protagoniste avec ses réalisations, ses peurs, ses amours et ses échecs. Année après année, le casting est modifié avec de nouveaux personnages qui donnent au spectacle la possibilité d’être renouvelé. Rappelez-vous que même le personnage de Patrick Dempsey, Derek Shepherd, est mort. Choc pour les fans !

Pour cela Le vol d’argent n’atteindra pas plus de 5 saisons, tandis que L’anatomie de Grey se renouvelle encore et encore avec 18 livraisons faire pleurer ses fans. La bonne nouvelle, c’est que les équipes créatives de ces émissions ne se reposent pas et, chapitre par chapitre, elles parviennent à divertir leur public qui peut encore profiter de ces émissions et de leurs alternatives.