La Casa de Papel : l’imperceptible erreur que seuls les Espagnols ont remarquée

Depuis la cinquième saison de Le vol d’argent j’arrive à Netflix, les fans continuent de revoir la série et de trouver des bugs assez flagrants. Est-ce la création de Alex Pina s’est avéré être une fiction convaincante, ainsi qu’une source inépuisable de insouciance dans la continuité. Les objets qui apparaissent et disparaissent, les changements de costumes et même les personnages morts qui respirent encore ne sont que quelques-uns des glissements.

De même, la série espagnole a commis quelques erreurs dans sa fin en ce qui concerne son intrigue. Par exemple, le incohérence a été exposé dans des personnages comme ceux de Arturito, Stockholm, Rafael et Tatiana, qui ont reçu un énorme contexte sur leur vie passée, mais la fermeture du phénomène N rouge n’a pas répondu aux attentes des utilisateurs de la plateforme qui attendaient quelque chose de plus.

Cependant, il y a eu une erreur par inadvertance dans l’issue de l’histoire du gang de braquage. Oui seuls ceux qui vivent ou ont visité l’Espagne à un moment donné, pourront le capturer. Après le vol au cours des deux premières saisons, Usine de monnaie et de timbre qui a donné aux personnages principaux une renommée internationale, dans les trois dernières parties ils décident d’exécuter un coup d’État au Banque d’Espagne prendre toute la réserve du pays.

Dans chacun des épisodes, l’imposant bâtiment et un décor avec un budget au niveau de Netflix ont été visités. Cependant, les images extérieures présentent une façade impeccable qui simule la Banque. Loin de l’être dans la vraie vie, c’est en fait le Ministère des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda Urbain, situé au Nouveaux ministères. Face à ses revenus, la série montre un la station de métro ce qui indique: « Banque d’Espagne ».

Rien n’est plus éloigné de la réalité ! Non seulement il n’est pas situé dans ce secteur de la ville, mais il s’appelle « Banque d’Espagne ». Outre l’erreur dans le nom, il y a vraiment l’arrêt « Nouveaux Ministères ». Bien qu’il n’affecte pas l’intrigue, ce symbole démontre une fois de plus l’irréalité de Le vol d’argent. Et il n’y a aucun problème avec ça! Malgré sa faible crédibilité, la série a atteint son objectif : attirer des millions d’utilisateurs à travers le monde.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂