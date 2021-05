« La casa de papel »: les adieux émouvants d’Álvaro Morte, le ‘Professeur’

Après Pedro Alonso (Berlin) et Miguel Herrán (Río), c’est maintenant au tour d’Álvaro Morte (professeur) de dire au revoir à «Le braquage d’argent».

Au terme de sa participation au tournage de la cinquième et dernière saison de la série, l’acteur espagnol a partagé quelques mots pour dire au revoir au métier qui a changé sa vie et qui a fait de lui l’un des artistes les plus recherchés de sa pays.

« Laissant pour la dernière fois l’ensemble de ‘Le braquage d’argent». Les mots ne sont pas nécessaires. Merci pour tant, pour tout. Aux fans (le premier, bien sûr), à toute l’équipe de Vancouver et à Netflix. Et à vous, cher professeur. Je vais manquer de passer un si bon moment avec vous. MERCI»Morte a écrit comme légende d’un enregistrement de son départ du plateau. De son expression, l’acteur semble assez ému.

Álvaro Morte a fait ses débuts en tant que professeur en 2017, sans imaginer que « Le braquage d’argent« Muterait en un phénomène international en ce qui concerne Netflix, après son passage discret à la télévision espagnole.

Créée par Álex Pina, la fiction était à l’origine conçue comme une histoire en deux parties, mais lorsque le géant du streaming a acquis ses droits de création, il l’a renouvelée pour une cinquième saison de 10 épisodes, qui sortira en 2021.

L’ADIEU DE PEDRO ALONSO, BERLIN

« Ce fut un voyage extraordinaire, Álvaro Morte. Un de ceux qui mérite vraiment d’être gardé dans un coffre au trésor après l’odyssée».

L’ADIEU DE MIGUEL HERRÁN, RÍO

« Fleuve. Ce fut un voyage incroyable avec vous. Aujourd’hui, nous clôturons une étape ensemble. Et je ne peux vous dire que deux choses. MERCI ET JE T’AIME».