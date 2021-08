La Casa de Papel : la vérité sur le personnage de Miguel Ángel Silvestre

La dernière saison de Le vol d’argent Il est devenu l’un des plus attendus par les utilisateurs de Netflix. Après le succès des quatre premières éditions, Álex Pina a décidé de clore l’histoire des braqueurs les plus célèbres du monde avec une cinquième édition qui, en fait, a assuré qu’elle sera beaucoup plus controversée que toutes les précédentes.

Dans la bande-annonce, diffusée ce lundi, Tokio, le personnage d’Úrsula Corberó, est celui qui raconte que le groupe est enfermé à la Banque d’Espagne depuis plus de 100 heures et que, pour le moment, ils n’ont aucun espoir de étant victorieux surtout parce que l’architecte de tout, le professeur, a été capturé. Cependant, comme prévu, Le vol d’argent il a déjà son atout dans sa manche.







En novembre 2019, lorsque le début du tournage de la dernière édition a été confirmé, Netflix a également annoncé qu’en plus de la distribution originale, ceux qui rejoindraient la bande seraient Patrick Criado et Miguel Ángel Silvestre lui-même. Au début, on ignorait quel rôle chacun d’eux jouera et, en fait, il n’y a toujours aucune certitude de quel côté sera le premier, mais les détails du rôle de Silvestre sont déjà connus.

Selon certaines théories, initialement, le protagoniste de Ciel rouge il allait faire partie du gang de policiers qui serait contre les voleurs. Cependant, grâce à la bande-annonce, la vérité a été révélée : Ce sera l’ex-petit ami de Tokyo (Úrsula Corberó) et celui qui arrive à la Banque d’Espagne en laissant tout pour la sauver, elle et ses amis, de l’attaque militaire qu’ils subissent.

Ursula et Miguel Ángel dans les premiers tournages. Photo : (BONJOUR Espagne)



En soi, on ne sait pas si le personnage de Miguel Ángel Silvestre est destiné, également à sauver Le Professeur de l’inspecteur Sierra, mais qu’il ne laissera certainement pas Tokyo de côté. En effet, ces théories auraient également été confirmées par une photo que l’interprète a publiée, il y a quelques heures à peine, sur les réseaux sociaux avec sa co-star.

« Je ne dirai jamais que je n’étais pas heureux sur cette photo. Ursula est la plus » A écrit l’espagnol pour accompagner une carte postale dans laquelle on le voit avec sa compagne très souriante. D’après ce qui s’est passé, cette image correspond à un retour en arrière, une pratique largement utilisée par Le vol d’argent, mais après avoir raconté son histoire avec Tokio à travers des souvenirs, Miguel Ángel Silvestre deviendra le seul héros.