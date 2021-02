La Casa de Papel: la théorie de l’obélisque issue de photos divulguées

« Le braquage d’argent » continue avec la production de sa cinquième et dernière saison sur le service de streaming Netflix, et les fans ont hâte de découvrir comment l’histoire se poursuivra. Jusqu’à présent, il n’y a pas d’informations officielles du programme, mais ses adeptes n’arrêtent pas de penser à l’avenir des personnages, surtout lorsque la fin du quatrième opus s’est terminée par Alicia Sierra à la découverte du professeur.

Les théories sont très courantes parmi les fans. L’un des plus populaires est que l’inspecteur Sierra deviendra membre des voleurs avec le professeur. Un autre très commenté dit que la voix off de Tokyo a une signification très importante: il se sacrifie pour que ses amis puissent s’échapper et il raconte ce qui est arrivé à ses compagnons de cellule. Pendant ce temps, ce week-end dernier, une autre a été générée à partir de ces photos publiées par Crush nouvelles:

Selon les images, la Résistance a sorti un obélisque en or massif aux portes de la Banque d’Espagne. Que signifie? Selon l’utilisateur Voix de la raison, C’est un moyen de permettre aux citoyens d’avoir accès à cet or qui leur a été caché pendant des décennies, puisque ce qui fait bouger les voleurs, plus que l’argent, c’est donner un coup au système établi.







L’obélisque a été utilisé pour symboliser d’importantes victoires, et c’est la principale raison de sa présence. Il s’assure également que pour la réalisation de l’objet ils utiliseront une partie de l’or, tandis que le matériel restant sera transporté à travers un endroit différent qui sera la clé de la fuite du groupe.

Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie exacte, mais des rumeurs rapportent que la fin de La Casa de Papel arrivera à la mi-août 2021. Pour cette dernière partie, de nouveaux acteurs sont arrivés: Miguel Ángel Silvestre, Patrick Criado, José Manuel Seda et Alberto Amarilla, dans des personnages dont le rôle est encore inconnu.