La Casa de Papel : la décision d’une entreprise avant la première de la série

Cette fois, le groupe doit agir vite. Après 100 heures de confinement à la Banque d’Espagne, ils ont la tâche ardue d’échapper à la Garde civile, qui les a encerclés et le fait à son tour sans le professeur. Au cours de la quatrième saison, Sergio a été capturé par l’inspecteur Sierra et maintenant, il doit également mettre son as dans sa manche pour pouvoir atteindre son groupe. Et, avec ces prémisses, les fans sont très attentifs à ce qui va suivre.

À tel point que, dans certaines parties du monde, ils ne veulent pas du tout le manquer. D’ailleurs, l’exemple clair en est l’Inde puisqu’on vient d’apprendre qu’une entreprise de ce pays a décrété un jour de congé pour que ses salariés puissent le voir ! La société Verve Logic a publié un communiqué au nom de son patron, Abhishek Jain déclarant ce vendredi jour férié sous le nom « Journée Netflix et Chill”.

Oui, c’est réel et nous sommes absolument heureux d’annoncer un arrêt le 3 septembre le nommant « Netflix & Chill Holiday » lors de la sortie de la dernière saison de #MoneyHeist @NetflixInde– S’il te plaît, ne mets pas fin à celui-ci ! « Kehdo Ye Juth Hai » ❤️ pic.twitter.com/M9RmFbZPOi – Verve Logic (@VerveLogic)

Dans la lettre, qui est devenue virale via le compte officiel Netflix India, la société invite son équipe à profiter Le vol d’argent dans le confort de leur foyer. Il explique aussi que c’est ainsi qu’ils ont trouvé pour remercier leur équipe »l’esprit incroyable« Avec qui ils ont travaillé pendant la pandémie et comment ils ont accepté le télétravail. Par ailleurs, le propriétaire de Verve Logic souligne également qu’après une période de stress « les moments de détente sont les meilleures pilules énergétiques pour le travail”.

Bien sûr, la directive est accompagnée d’un « Choses à faire« Sous forme de planning pour les employés afin qu’ils puissent voir tous les épisodes d’une journée se terminant à 9 heures du soir. Même si, comme si cela ne suffisait pas, la société a également fait une demande particulière à la plateforme : comme tout le monde, elle ne souhaite pas que la cinquième saison soit la dernière. Très hardiment, ils demandent d’urgence une nouvelle édition. Et, pour clore cette déclaration, la phrase ne manquait pas : « Bella Ciao, Bella Ciao”.