La Casa de Papel: ils filtrent la date de première possible de la dernière saison

L’un des contenus les plus demandés par les téléspectateurs en 2021 sera «La maison du papier», le grand succès mondial du service de streaming Netflix, qui est actuellement en production pour sa cinquième et dernière saison, marquant ainsi la clôture de l’une des plus grandes séries espagnoles de l’histoire. Ce mardi est spécial pour les fans, car a divulgué ce qui pourrait être sa date de première.

Rappelons-nous que l’épisode qui a clos le saison 4 c’était très convaincant pour les fans, car Lisbonne parvient à se faufiler dans la Banque d’Espagne, mais ensuite on observe que L’inspecteur Alicia Sierra découvre où se cachait le professeur, en pointant une arme sur sa tête, laissant ainsi aux fans une grande anxiété de savoir comment cette histoire se poursuivra.

Cette scène finale a été le point de départ de plusieurs théories qui indiquent qu’Alicia Sierra rejoindra le groupe de voleurs avec Le professeur, ainsi qu’un autre qui désigne Tokio comme la personne qui se sacrifie pour que ses amis puissent s’échapper et la voix off signifierait qu’il raconte ce qui est arrivé à son camarades de cellule en prison, mais ce sont des spéculations du public et l’intrigue n’a encore rien dit.







Pour ce nouvel opus, il reviendra au casting Ursula Corberó (Tokyo), Miguel Herran (Rivière), Jaime Lorente (Denver), Pedro Alonso (Berlin), Rodrigo De la Serna (Palerme), Esther Acebo (Stockholm), Darko peric (Helsinki), Itiziar Ituño (Lisbonne), Najwa Nimri (Alicia Sierra) et Alvaro Morte (Professeur). Ils rejoindront Miguel Ángel Silvestre, Patrick Criado, José Manuel Seda Oui Jaune Alberto, dans des caractères encore inconnus.

+ Date de sortie possible pour la saison 5 de La Casa de Papel:

Selon le rapport des médias espagnols Marque, la dernière saison de ‘La Casa de Papel’ arrivera à la mi-août 2021. Ils rapportent également que Dans les prochains jours, Netflix fera l’annonce officielle sur ses réseaux sociaux avec la date de lancement exacte.