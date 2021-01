La Casa de Papel et Stranger Things: dans quel état se déroule le tournage de la série

La Casa de Papel et Stranger Things sont parmi les sorties les plus attendues sur Netflix pour 2021. Les séries phares de la plateforme travaillent actuellement sur leurs nouvelles saisons, dans deux histoires qui approchent de la fin finale. Vérifiez la mise à jour du tournage dans les deux cas et les dates de sortie gérées. Épingle de sûreté!

Une enquête menée par la compagnie d’assurance Budget Direct, qui s’est étalée de juillet 2019 à juillet 2020, a révélé que les deux productions étaient les plus recherchées sur Google dans le monde. Sa popularité et son succès ont ouvert la voie au contenu original que le service de streaming a ensuite lancé.

Bien que pour les deux émissions, il ait glissé qu’il pourrait y avoir plus de saisons, Netflix ne les a pas encore confirmées et les nouveaux chapitres sont à l’horizon comme le dernier. La série espagnole veut donner la fermeture définitive après cinq ans, tandis que les Duffer Brothers ont expliqué qu’il y a plus de matériel pour leur émission.

Dans quel état se déroule le tournage de La Casa de Papel 5?

Le tournage a commencé à la fin de juillet et a progressé dans des endroits comme le Portugal, le Danemark et l’Espagne. La production n’a pas pu empêcher la fuite de nombreuses photos des acteurs, où le nouveau personnage de Miguel Ángel Silvestre pourrait être considéré comme un couple de Tokyo. En outre, les mesures sanitaires strictes pour la prévention du coronavirus ont été notées.

Les dernières images divulguées remontent à novembre, mais le travail de tournage se poursuit aujourd’hui. Le mois dernier, ils ont connu un revers car ils ne pouvaient pas compter sur Miguel Herran (Rivière) car il a dû se mettre en quarantaine pendant dix jours alors qu’il était en contact étroit avec un positif pour Covid-19. Récemment Darko peric (Helsinki) s’est exprimé sur une station de radio à Barcelone et a indiqué que l’enregistrement se terminera « dans quelques mois ».

Quand La Casa de Papel 5 sort-elle?

Crush News a rapporté que la date de la première serait annoncée en février et que le lancement ne prendrait pas plus de six mois. Avec tournage et post-production en cours l’intention est de lancer les nouveaux épisodes à l’été européen. Le site Moncloa.com était plus optimiste et a assuré que la cinquième saison de sortira en avril 2021.

Dans quel état est le tournage de Stranger Things 4?

Le tournage de la quatrième partie a commencé en octobre et des photos des stars en train de tourner sont également apparues. De nouveaux personnages pourraient être vus tels que Eddie de Levon Thurman Hawke, le colonel joué par Sherman Augustus et l’acteur Robert Englud. La production a pris une pause pour les vacances et est revenue le 19 janvier.

Au cours des dernières heures, une photo de Millie Bobby Brown a également été divulguée sur le tournage d’Atlanta, en Géorgie. Il n’y a pas encore trop de confirmations concernant l’intrigue, mais les deux Gaten matarazzo comme David Harbour Ils s’attendaient à ce que ce soit la meilleure et la plus terrifiante des quatre saisons de la saga.

Quand est sorti Stranger Things 4?

Début janvier, l’information est sortie que la quatrième saison de Stranger Things était prévue pour le 21 août 2021. Cependant, Le producteur exécutif Shawn Levy l’a nié via son compte Twitter. La date de lancement ferme est pendant automne 2021. De cette façon, deux ans s’écouleront de l’annonce de la partie 4 jusqu’à sa première en raison de la contingence de la pandémie.