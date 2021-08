La Casa de Papel : est-il possible que Diana Gómez de Valeria réapparaisse ?

Manque seulement 10 jours pour la première du cinquième saison de Le vol d’argent au Netflix. Et leurs fidèles fans ne peuvent plus attendre : sur les réseaux sociaux, ils débattent des nouveaux personnages, discutent de la fin et formulent théories sur ce nouvel opus. Récemment, le géant du streaming a introduit le nouveaux personnages qui fera partie de la série. Mais quelque chose qui a généré une inconnue est de savoir s’ils continueront tous les rôles que nous avons vus la saison dernière. L’un d’eux est Diane Gomez, protagoniste de Valérie.







L’actrice catalane a eu sa première participation à ce phénomène de Alex Pina dans la troisième partie. Bien que son visage vous semble probablement familier de la série dans laquelle il joue et qui vient de créer la deuxième saison, la vérité est que Gómez a joué un rôle qui pourrait devenir pertinent dans la suite. Est-ce que son personnage a un relier avec, ni plus ni moins, que Berlin et Professeur.

Elle s’est mise à la place de Tatiana, une femme définie dans Le vol d’argent en tant que pianiste professionnel et voleur. Comme si cela ne suffisait pas, à travers l’utilisation de flashbacks, la série a montré comment il est devenu le grand amour du personnage de Pedro Alonso, Au point de se marrier et organiser une petite cérémonie mais avec des invités inoubliables : le frère de Berlin, Palerme (Rodrigo de la Serna), Bogota (Hovik keuchkerian) et Marseille (Luka Peroš).

Diana Gómez joue dans Valeria, la série qui vient de lancer sa deuxième saison (Nefflix).



Bien que cette femme n’ait pas été fondamentale pour le développement de l’histoire, nous savons bien que dans Le vol d’argent rien n’est aléatoire et tout ce que nous verrons plus tard aura une explication. C’est pourquoi l’une des théories les plus fortes implique la présence de Tatiana dans le présent, après ce qui s’est passé avec son défunt mari. Comment est née la théorie ? Il y a quelques jours, Netflix a publié la liste des acteurs à rejoindre à la fin de la série.

L’un d’eux est Rafael (Patrick Criado), le fils de 31 ans de Berlin qui a étudié l’ingénierie informatique au MIT dans le Massachusetts. Le jeune homme a quelque chose de très clair : il ne veut pas être comme son père donc, sans aucun doute, ce sera un personnage explosif. Il suffit de se souvenir des propres mots du personnage d’Alonso dans les premiers épisodes de la série : « Un enfant est une ogive nucléaire qui va tout détruire”.

Comment est le lien entre Rafael et Tatiana ? Y a-t-il une chance que ce soit sa mère ? Pourquoi les deux pourraient-ils être un élément clé dans les derniers chapitres? Tout ce que les fans se demandent aujourd’hui et ce ne sera plus qu’une question de jours pour le découvrir avec le lancement de la première partie de la cinquième saison cette 3 septembre. Une seule chose est confirmée : Diana Gomez reviendra et vous éblouirez tout le monde avec votre participation.