La Casa de Papel Corée : 5 similitudes et différences avec la version originale de Netflix

in

La maison du papier : Corée est venu au service de streaming Netflix vendredi 24 juin dernier, et c’est déjà un succès puisqu’il s’agit de l’une des trois séries les plus regardées au monde aujourd’hui. En principe, il y avait des doutes sur la réponse des abonnés car il s’agissait d’un remake du phénomène espagnol, mais tout semble indiquer qu’il y a une couverture positive pour le premier épisode de six épisodes disponibles sur la plateforme.

Il n’est pas facile de faire une nouvelle version d’un titre qui est devenu l’un des plus populaires ces dernières années dans différentes langues, ce serait donc un grand défi pour la production sud-coréenne. Ensuite, nous vous apportons une liste avec quelques différences marquées avec l’idée originale de l’auteur Álex Pina et les similitudes qui n’ont eu aucun type de modification dans l’intrigue. Découvrez ce qu’ils sont!

+ Différences et similarités de Money Heist: Korea avec la version originale :

– DIFFÉRENCES

5- Chapitres

Le premier opus sorti sur Netflix ne compte que 6 épisodes et au total il en aura 12, trois de moins que l’émission espagnole. De plus, il y a un allongement notable de la durée des épisodes, puisqu’ils durent environ 1 heure et 15 minutes, alors que les originaux atteignaient à peine 50 minutes.

4- Masques

Un changement notable pour les téléspectateurs est que le masque de Salvador Dalí utilisé dans la première version a disparu. Cette fois, nous avons un masque avec des sourcils, un nez et un sourire inspiré de Yangban, l’un des douze personnages qui représentent la danse traditionnelle coréenne connue sous le nom de Hahoe.

3-Berlin

Le personnage de Berlin conserve certaines caractéristiques qui font de lui une personne violente dans le cadre du vol, mais il y a un problème que le remake n’a trouvé aucun sens à reproduire. Il s’agit de la relation qu’il entretient avec l’un des otages, quelque chose qui ne se produit plus et se concentre sur le plan.

2- Fille de l’ambassadeur

Alison Parker était la fille de l’ambassadeur d’Angleterre dans la version originale, mais dans la nouvelle émission, elle est la fille de l’ambassadeur des États-Unis. Le personnage assume un nouveau rôle, en dehors de ce qui a été vu dans la caractérisation de María Pedraza, et maintient un rôle plus important parmi les otages.

1- Le professeur et l’inspecteur

Contrairement à la version originale, où le professeur et l’inspecteur Raquel Murillo se rencontrent une fois le vol commencé, dans le remake, on sait qu’ils ont eu une relation avant le début du vol. De cette façon, il générait une connexion pour obtenir des données sur elle et sur l’affaire.

– SIMILITUDES

5- Noms

Comme dans le programme espagnol, Le Professeur décide que les membres de l’équipe prennent des noms de villes dans le monde. Encore une fois, nous avons Tokyo, Berlin, Rio, Denver, Nairobi, Helsinki et Moscou.

4- Tokyo et le professeur

Une fois de plus, l’histoire commence par une visite du passé de Tokyo, passant par différents moments de sa vie. Lorsqu’il ne semble pas trouver son chemin, la présence du Professeur surgit pour lui faire prendre conscience du plan criminel à mener à bien.

3-Denver

Le personnage a à nouveau des points de contact avec la version originale, comme son rire caractéristique. De plus, il suit les mêmes étapes lorsqu’il tombe amoureux d’une otage, après lui avoir tiré une balle dans la jambe pour ne pas la tuer comme l’avait ordonné Berlin.

2- Le directeur de la Monnaie

Tout le monde connaissait Arturo « Arturito » Román et maintenant le directeur de la Casa de la Moneda est à nouveau une personne aux aspects méprisables. Encore une fois, il a la capacité de gagner la haine des otages et des voleurs avec ses mouvements pour tenter de sauver sa vie, au détriment de ses compagnons, même son amante enceinte.

1- L’inspecteur

Bien qu’il soit révélé qu’elle entretient une relation émotionnelle avec le professeur avant le début du vol, l’inspecteur conserve certaines caractéristiques de Raquel Murillo. Il y a des mouvements et des dialogues qu’il avait dans la version originale, comme parler de sa sexualité avec le cerveau du vol ou tordre ses cheveux en un chignon avec la caméra derrière lui.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂