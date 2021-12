La Casa de Papel continue : Netflix a annoncé un spin off de l’un des personnages les plus appréciés de la série

Le vol d’argent C’est un phénomène mondial et cela n’est plus contesté. Depuis que la série, créée par Álex Pina, est arrivée sur Netflix, c’est devenu une fureur qui était imparable et a complètement changé la vie des acteurs. Mais, tout ce qui a commencé se termine et le 3 décembre sortira le tome deux de la cinquième et dernière saison, qui ne comportera que cinq épisodes dans lesquels le sort du groupe de The Professor sera enfin connu.

Désormais, les membres du gang doivent faire face au fait que la Garde civile et l’armée les ont encerclés, tout en surmontant le deuil de la mort de Tokyo. Sans aucun doute, la dernière saison de Le vol d’argent Il arrive plein d’excitation, d’adrénaline, d’action et beaucoup de drame. A ce titre, la grande finale est déjà devenue l’une des plus attendues de l’année puisqu’il s’agit de la clôture d’une étape qui en a marqué plus d’un.

Pourtant, dès la dernière édition, de nombreuses rumeurs ont circulé sur la poursuite de La Casa de Papel. Au début, on disait qu’il y aurait plus de saisons, mais le réalisateur Jesús Colmenar a avoué lors d’une conférence de presse que «la fin de La Casa de Papel est la fin de La Casa de Papel. C’est la fin de la série, avec ça l’histoire se termine”. Mais la vérité est que cela a radicalement changé.

Bien qu’Álex Pina ait confirmé que les idées sur une éventuelle poursuite de l’univers de la série étaient présentes, ce n’est que maintenant qu’ils ont tenu pour acquis que ce serait le cas. Pendant l’événement « La Maison du Papier : l’héritage« Exclusivement pour les fans, Netflix a annoncé que la fiction aura un spin off. À cette occasion le grand protagoniste sera Pedro Alonso, qui joue Berlin, l’un des personnages les plus aimés et respectés du groupe.

Pour le moment, on ne sait pas combien de chapitres il comportera ou si un autre personnage du strip apparaîtra, mais une chose est sûre : l’objectif est de connaître le début de sa manie de voler. Le but de ce spin off est de comprendre pourquoi Berlin a connu cette fin tragique et quel a été son parcours avant de devenir l’un des braqueurs les plus redoutés d’Espagne. Oui pour l’instant nous devrons attendre un peu sa sortie car, avec l’annonce, Netflix a clairement indiqué qu’il n’arriverait pas avant 2023.

Je veux dire, ce spin off sur Le vol d’argent Le tournage commencera l’année prochaine, donnant ainsi à la série originale un espace pour avoir son moment d’adieu. Cependant, il convient de noter qu’une telle nouvelle a déjà rendu fou les fans qui, dès le début, ont beaucoup critiqué la décision selon laquelle le personnage est le premier tombé de la résistance.

