La Casa de Papel : c’était la réaction des fans au spin-off berlinois sur Netflix

Les retombées Berlin de Là la Casa de Papel et c’est un fait. C’est que Netflix vient de confirmer que dans 2023, il viendra une nouvelle occasion de voir le caractère de Pedro Alonso avec de nouveaux braquages ​​dans lesquels il sera 100% protagoniste. La nouvelle a été publiée trois jours seulement après le lancement de la deuxième partie de la cinquième saison et a généré d’énormes attentes dans les fans qui ont réagi très euphoriques dans les réseaux sociaux. Ici, nous vous montrons!

La création de Alex PinaAu début, pour Antena 3, cela signifiait un véritable échec. Cependant, lorsque le N rouge a pris les droits de la fiction espagnole, tout est devenu un événement qui se produisait rarement : c’est rapidement devenu l’une des séries les plus regardées au monde et les adeptes n’ont cessé d’insister pour que, heureusement, ils venaient et capturaient même plus de téléspectateurs.

Alerte spoil! Bien qu’il soit le méchant à l’intérieur Le groupe dirigé par le professeur, Berlin a su s’imposer comme l’un des personnages les plus appréciés de toute la série. Et bien qu’il soit finalement mort de quelques balles dans la poitrine après avoir pris d’assaut la Mint and Stamp Factory, la production de Le vol d’argent Il n’a pas hésité à l’inclure dans les prochains versements. De cette façon, l’histoire jouée par Pedro Alonso s’est poursuivie à travers flash-back.

Depuis lors, nous avons vu comment il avait planifié le braquage avec son frère El Professor, comment ils avaient initialement planifié le braquage de la Banque d’Espagne, sa relation particulière avec Palerme (Rodrigo de la Serna), votre mariage avec Tatiana (Diana Gómez) et actuellement le lien qu’il a renoué avec son fils Rafael (Patrick Criado) avant sa mort. Apparemment, il y a encore beaucoup à développer sur ce personnage.

Il a toujours été question de la possibilité d’un retombées de Berlin et, bien que ses créateurs l’aient nié à plusieurs reprises, il est désormais confirmé et arrivera dans deux ans. Alors que certains fans étaient ravis de la nouvelle et ont réagi avec mèmes et réactions positives, autant de séries revendiquées dérivées de Tokyo, Palerme, Nairobi, Alicia Sierra et Raquel Murillo. Voyez ici comment les abonnés de La Casa de Papel ont réagi !

+ Mèmes et réactions au spin-off berlinois

+ Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂